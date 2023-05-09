Детальніше про те, чи перенесе Іран виробництво "Шахедів" до Білорусі, а також про успіхи Ірану у створенні ядерної зброї розповідає журналіст 24 Каналу Олексій Печій.

Дивіться також Іран, ймовірно, хоче перекинути виробництво БпЛА у Білорусь, – Ігнат

Чому Росії вигідно, щоб Іран робив дрони в Білорусі

Центр національного спротиву повідомив про те, що росіяни розглядають можливість налагодження виробництва безпілотних літальних апаратів типу Shahed у Білорусі.

Зокрема, за інформацією від білоруського підпілля, робоча група, яка складалась з іранських інженерів, за організації російського ФСБ та білоруського КГБ, відвідала "Гомельський радіозавод".

Під час відрядження обговорювалась можливість системного налагодження виробництва дронів-камікадзе.

Раніше повідомлялося про те, що на базі цього заводу проводилась доукомплектація дронів. Окрім того, ще кілька місяців тому диктатор Лукашенко хизувався тим, що нібито Білорусь змогла налагодити виробництво власних безпілотників.

Хоча тоді диктатор божився, що ці безпілотники не будуть використовуватися у війні Росії проти України. Тоді ж Лукашенко додав: "хто купуватиме дрони, тому і продаватимемо". Очевидно, що жодної білоруської розробки Лукашенку не показали, це було звичайне замилювання очей.

Тепер же у ЦНС додають, що візит іранців на білоруський завод вказує на те, що Росія продовжує поширювати свій контроль на оборонний сектор Білорусі.

Розгортання повноцінного виробництва іранський БпЛА в Білорусі допоможе країні-агресору розв'язати логістичні проблеми з транспортування дронів з Ірану.

У Повітряних силах пояснили, чому Іран хоче робити дрони в Білорусі

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також запевнив, що влада Ірану, ймовірно, хоче перекинути виробництво дронів у Білорусь, щоб уникнути санкцій та тиску від інших держав.

Він зазначив, що до Білорусі можуть перекинути або власне виробництво, або лише скручування вже готової продукції. За словами Ігната, Росія може й самостійно виробляти дрони, наприклад, "Ланцет".

Попри те, що вони не дуже потужні, БпЛА все ж "дошкуляють українській ППО та військам Сил оборони на передній лінії". І в принципі Росія і сама могла б робити більше таких дронів, але все питання в доступі до технологій.

Отже, за словами Ігната, посилення санкційного тиску на Росію та Іран дозволили звести нанівець всі потуги Москви в отриманні дронів.

Відповідно, саме аби уникнути санкційного тиску, Іран і може намагатися перекинути виробництво до Білорусі, яку вже нікому не шкода і режим Лукашенка робитиме все, що скаже Кремль.

Іран навчився обходити санкції

Однак є припущення щодо того, що Іран все ж навчився обходити санкції щодо доступу до технологій для виготовлення зброї. Принаймні цим хизуються в Міноборони Ірану.

Причому там вже навіть не приховують, що це саме їх дрони атакують Україну.

Напередодні очільник відділу зовнішніх зв'язків Міністерства оборони Ірану Хамзех Галандарі в інтерв'ю іранському державному ЗМІ IRNA заявив, що минулого року нібито ефективність зброї іранського виробництва стала зрозуміла всьому світові, вочевидь, маючи на увазі дрони-камікадзе.

У своїй заяві він похизувався тим, що нібито Ірану вдалося обійти всі обмеження Заходу. І що цікаво, Галандарі відверто заявив – Іран передає зброю ідеологічно близьким країнам.

Хоча іранський посадовець не уточнив про що йдеться, але іранська зброя привернула увагу ЗМІ саме після того, як Росія почала масово застосовувати безпілотники іранського виробництва Shahed для обстрілів території України.

Захід може дозволити Ірану виробляти "Шахеди" в Білорусі

Тут варто додати, що Іран вже визнавав, що надавав Росії дрони. Міністр закордонних справ Ірану ще у листопаді 2022 року вперше визнав, що його країна надавала Росії дрони-камікадзе, але наполягає на тому, що передача відбулася до війни РФ проти України.

Мовляв, заборону ООН на продаж Іраном зброї було знято ще у 2020 році, і от відтоді Росія і замовила в Ірану близько 2,5 тисяч дронів. Хоча ситуації докорінно це звісно не змінює.

І от за понад рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну Захід, на жаль, не лише не зміг зупинити співпрацю Ірану та Кремля, але і, схоже, може дозволити Ірану перемістити своє виробництво в Білорусь.

А ООН, до якої Україна ще у жовтні минулого року звернулася для створення групи з розслідування такої співпраці, так і не розпочала розслідування щодо застосування іранської зброї проти мирних міст України.

Аргумент взагалі дуже дивний – там кажуть, що Іран та Росія виявилися проти і пригрозили не платити внески в канцелярію ООН.

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель провів переговори з міністром закордонних справ Ірану Хосейном Аміром Абдоллахіаном. У розмові Борель закликав іранську владу припинити підтримку Росії у війні проти України.

Іран створює загрозу ядерній безпеці: тривожні новини з Ізраїлю

З ядерною безпекою також є певні проблеми. Зокрема, Захід вже давно веде переговори з Іраном щодо відновлення ядерної угоди. Вона передбачає, що Іран має відмовитися від ідеї створення ядерної зброї та допустити на свої ядерні об'єкти представників МАГАТЕ для перевірки.

Та ще наприкінці минулого року в США заявили, що переговори по ядерній угоді вже давно померли і Тегеран насправді тягне час для того, аби розробити ядерну зброю і поставити Захід перед фактом.

Ба більше, все більше занепокоєнь викликали чутки про те, що в обмін на надання зброї для війни проти України, Москва обіцяє Тегерану допомогу у розробці ядерної зброї.

І от 4 травня міністр оборони Ізраїлю заявляє, що Іран вже накопичив збагачений уран для створення 5 ядерних бомб.

З цього приводу радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван запевняє, що Сполучені Штати мають намір вжити всіх необхідних дій, щоб Іран все ж не отримав ядерної зброї.

Салліван також підкреслив, що Сполучені Штати все ще шукають дипломатичне рішення ядерної програми Ірану, і розкритикував рішення Трампа у 2018 році вийти з ядерної угоди з Іраном.

Радник Білого дому заявив, що Вашингтон працює із союзниками, включаючи Ізраїль, щоб утримати Іран від розробки зброї