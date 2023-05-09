Таку думку озвучив речник повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі "Свобода. Ранок", передає 24 Канал.

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Він додав, що і Росія може самостійно виробляти безпілотники, наприклад, "Лансет". Хоча вони не дуже потужні, додає речник, але "дошкуляють українській протиповітряній обороні та військам Сил оборони на передній лінії".

Зробити планер, двигун, пропелер, бойову частина – не проблема, інше питання – це технологічне обладнання, яке закладено в "Shahed", але там є блок gps-навігації, блок управління і це Росія виробити сама не може. Власне за цими товарами – подвійного призначення і високотехнологічною продукцією не завадив би контроль санкцій, для того, щоб завадити їм отримувати таку продукцію,

– зазначив Ігнат.

Вже відомо, що іранські інженери з робочим відрядженням відвідали Білорусь. Робочого група, яка складалась з іранських інженерів, за організації ФСБ Росії та КГБ Білорусі, відвідали "Гомельський радіозавод". Під час відрядження обговорювалась можливість системного налагодження виробництва дронів-камікадзе. Раніше наше підпілля повідомляло про те, що на базі гомельського заводу проводилась доукомплектація дронів.

Яка ситуація з ракетами у Росії

Щодо ракет, він сказав, що є ознаки того, що Росія їх все-таки виробляє. Зокрема, в Україні вже знаходили уламки нещодавно виготовлених ракет.

"Серед уламків ракет знаходили маркування нещодавнього виробництва – і осінь і зима. Сподіваємося, що санкції не дозволять їм робити це швидко. І швидко це навряд чи вдасться, бо крилата ракета – це високотехнологічний продукт, який коштує мільйони доларів за одиницю", – додав він.

Додамо, що у листопаді минулого року Іран вперше визнав постачання безпілотників Росії, але стверджує, що їхню обмежену партію було відправлено ще до повномасштабного вторгнення. На щастя, більшість ворожих БпЛА нашій ППО вдається збити, але власна безпека понад усе. Мінреінтеграції зібрало поради про те, як розпізнати БпЛА.

Що робити, коли є небезпека атаки ворожими безпілотниками: