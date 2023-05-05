Найближчим часом бомби не будуть виготовлені. Іран має уран, збагачений на 20 – 60%, а для ядерної зброї необхідний уран із 90% чистоти. Однак міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант застеріг Іран.

До речі Скільки боєприпасів Іран вже доправив Росії: у WSJ назвали цифру, яка шокує

Іран може виготовити 5 ядерних бомб

Відповідно до умов міжнародного атомного правочину 2015 року, Іран не має права збагачувати уран вище 3,67%. Галан т наголшує, що Іран не задовольниться однією ядерною бомбою. Країна вже отримала матеріал зі збагаченням до 20% і 60% для п'яти ядерних бомб.

Міністр попередив, що збагачення Іраном урану до 90% "було б серйозною помилкою".

Ірану не вистачає технологій

Видання припускає, що Іран міг би виробити достатньо розщепленого урану для ядерної зброї за два тижні, якби захотів. Однак потім Тегерану знадобляться довгі місяці, щоб підготувати бомбу до використання.

Крім того, у США переконані, що Іран ще не має всіх технологій, необхідних для створення бомби, тому остаточного рішення також немає.

Зверніть увагу! Переговори про відновлення ядерної угоди між Іраном і світовими державами відновилися у квітні 2021. Оданк минулого року вони зайшли у глухий кут.