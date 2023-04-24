Іран – єдина країна світу, яка допомагає російським терористам зброєю. Іранські дрони атакують українські міста й вбивають український народ.

Зверніть увагу В Росії може побільшати ракет: які таємні переговори ведуть Китай та Іран

У матеріалі The Wall Street Journal мовиться, що снаряди та боєприпаси російські кораблі везуть через Каспійське море. Сума військової "допомоги" Ірану шокує. Лише за останні пів року країні-терористці доправили понад 300 тисяч снарядів.

За останні шість місяців вантажні кораблі перевезли понад 300 000 артилерійських снарядів і мільйон боєприпасів з Ірану в Росію, згідно з офіційними даними та документами, з якими ознайомилася The Wall Street Journal,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, Іран намагається ще більше розширити військову співпрацю з Росією. Зокрема, офіційний Тегеран може ще збільшити постачання зброї країні-терористці. Про це заявили в американського Інституту вивчення війни.

Розширення терористичної співпраці обговорювали міністри закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіан та Сергій Лавров.