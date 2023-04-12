Іран може поповнити російські запаси ключової хімічної сполуки, яка використовується для приведення в рух балістичних ракет. Є припущення, що деякі з цих ракет можуть бути використані Росією проти України .

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Тегеран вже провів паралельні переговори з посадовцями Китаю та Росії та державним російським виробником хімікатів ФКП "Анозит" щодо придбання великої кількості перхлорату амонію (ПА). Перхлорат амоній – основний "інгредієнт" твердого палива, що використовується для живлення ракет.

Точна кількість ПА, яку Іран хоче придбати, невідома, але дипломати, знайомі з його планами, вважають, що цього буде достатньо для створення тисяч ракет, включаючи ракету Zolfaghar, яка має дальність польоту 700 кілометрів і використовувалася як Іраном, так і його маріонетками на Близькому Сході в останні роки.

Переговори очолив іранський дипломат Саджад Ахадзаде, радник з питань технологій Тегерана в Китаї та в регіоні в цілому. Які саме китайські компанії беруть участь у переговорах наразі невідомо.

Зверніть увагу! Представники Китаю, Росії та Ірану ніяких коментарів щодо переговорів про ракетне паливо наразі не давали.

Теплі стосунки між Китаєм, Росією та Іраном

Аналітики Politico підкреслюють, що переговори про закупівлю перхлорату амонію відбулися після потепління відносин між Іраном, Росією та Китаєм, які вважають себе оплотом проти впливу США після початку повномасштабної війни Росії.

Дипломати вважають, що допомога Росії від Китаю через Іран, шляхом постачання перхлорату амонію, може стати одним зі способів Пекіна запропонувати Москві істотну підтримку за лаштунками.

Важливо! Згідно з резолюцією ООН 2231 від 2015 року, країнам заборонено постачати Ірану аміачну селітру без схвалення Ради безпеки ООН.