Зокрема, Угорщина домовилася з Росією про пільговий режим оплати основних обсягів постачання газу. А також продовжила угоду про додаткові постачання палива. Про це заявив Петер Сійярто після переговорів у Москві, повідомляють росЗМІ.

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Зокрема, Угорщина зможе отримувати "відстрочку платежів вище за певну межу у разі екстремального зростання цін" на газ.

Глава угорського МЗС нагадав, що минулого року сторони уклали угоду про додаткові постачання газу до Угорщини понад обсяги, встановлені довгостроковим контрактом. "Газпром" збереже цю опцію,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, Угорщина намагається пришвидшити будівництво атомних енергоблоків у співпраці з "Росатомом". Для цього, за словами Сійярто, були внесені зміни до поточних контрактів.

Безпека енергопостачання Угорщини потребує безперебійного транспорту газу, транспортування нафти та транспортування ядерного палива. Щоб виконати ці три умови, угорсько-російська енергетична співпраця має бути безперебійною. Це питання не політичного смаку, а фізики.

Посилюючи співпрацю з агресором, Угорщина погрожує Європі холодною зимою. У своєму дописі перед візитом до Москви Петер Сійярто заявив, що виявляється пережити цю зиму без російського газу Європі вдалося виключно через теплу погоду.

Угорщина підтримує агресію Росії