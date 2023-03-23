Про це в коментарі 24 Каналу заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він зауважив, що ще в лютому й березні 2022 року пояснював, що Путін узгоджував з Угорщиною й ставив до відома її прем’єра Віктора Орбана, як будуть відбуватися події.
Дивіться також Хочуть "миру": Угорщина відмовилась разом з ЄС купувати Україні боєприпаси
"Деякі діячі, скажімо, забороняли мені виходити в ефіри потім місяці 3-4. З травня була така в нас ситуація в країні. Але це з часом все буде відомо, як це все відбувалося", – заявив він.
Данілов наголосив, що кожна країна має свої інтереси.
Якщо Угорщина вважає, що вона не є членом Римського статуту, то вона має звідти вийти й не робити подвійні стандарти. Тому що всі закони є однакові для всіх країн,
– сказав секретар РНБО.
Він зазначив, що або в міжнародній спільноті підписані документи, і тоді відносно всіх громадян, які перебувають під юрисдикцією цього суду, вони є абсолютно чемними й чинними, або у країни є вибіркова позиція.
"Тоді поясніть, чому у вас вибіркова позиція. І нащо потрібні тоді подвійні стандарти", – розказав Олексій Данілов.
Як Олексій Данілов відреагував на відмову Угорщини арештовувати Путіна: дивіться відео
Ескалації не буде
Секретар Ради національної безпеки та оборони додав, що подвійні стандарти – це дуже непроста річ, яка робить дуже багато клопоту по всьому світу. І, мовляв, до того часу, поки ми не зрозуміємо, що маємо жити зовсім в інших умовах без використання подвійних стандартів, набагато легше буде у світі.
"Ніякої ескалації не буде, тому те, що робить Путін тут, куди вже ще більше робити ескалацію", – підсумував він.
Яка позиція Угорщини щодо ордера на арешт російського диктатора
- Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Це рішення пов’язано зі звинуваченням у незаконному примусовому переміщенні українських дітей. За словами речника Міжнародного кримінального суду Фаді Ель-Абдалла, 123 країни визнають легітимність Міжнародного кримінального суду.
- Угорщина не планує заарештовувати Владіміра Путіна, якщо він до них приїде. Керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Ґерґелі Гуляш заявив, що для цього буцімто не буде законних підстав. За його словами, Римський статут не був інтегрований в угорську правову систему.
- Угорщина не підтримала спільну заяву ЄС про міжнародний ордер на арешт російського диктатора. Країна заблокувала спільну заяву, користуючись принципом одностайності в ухваленні рішень Європейського Союзу.