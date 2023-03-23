Об этом в комментарии 24 Каналу заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он отметил, что еще в феврале и марте 2022 года объяснял, что Путин согласовывал с Венгрией и ставил в известность ее премьера Виктора Орбана, как будут происходить события.
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"Некоторые деятели, скажем, запрещали мне выходить в эфиры потом месяца 3-4. С мая была такая у нас ситуация в стране. Но это со временем все будет известно, как это все происходило", – заявил он.
Данилов подчеркнул, что любая страна имеет свои интересы.
Если Венгрия считает, что она не является членом Римского устава, она должна оттуда выйти и не делать двойные стандарты. Потому что все законы одинаковы для всех стран,
– сказал секретарь СНБО.
Он отметил, что либо в международном сообществе подписаны документы, и тогда в отношении всех граждан, находящихся под юрисдикцией этого суда, они абсолютно вежливы и действуют, либо у страны есть выборочная позиция.
"Тогда объясните, почему у вас выборочная позиция. И зачем нужны тогда двойные стандарты", – рассказал Алексей Данилов.
Как Алексей Данилов отреагировал на отказ Венгрии арестовывать Путина: смотрите видео
Эскалации не будет
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны добавил, что двойные стандарты – это очень непростая вещь, которая доставляет очень много хлопот по всему миру. И, мол, до тех пор пока мы не поймем, что должны жить совсем в других условиях без использования двойных стандартов, гораздо легче будет в мире.
"Никакой эскалации не будет, поэтому то, что делает Путин здесь, куда уж еще больше делать эскалацию", – подытожил он.
Какова позиция Венгрии по отношению к ордеру на арест российского диктатора
- Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Это решение связано с обвинением в незаконном принудительном перемещении украинских детей. По словам спикера Международного уголовного суда Фади Эль-Абдалла, 123 страны признают легитимность Международного уголовного суда.
- Венгрия не планирует арестовывать Владимира Путина, если он к ним приедет. Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш заявил, что для этого вроде бы не будет законных оснований. По его словам, Римский устав не был интегрирован в венгерскую правовую систему.
- Венгрия не поддержала совместное заявление ЕС о международном ордере на арест российского диктатора. Страна заблокировала совместное заявление, используя принцип единодушия в принятии решений Европейского Союза.