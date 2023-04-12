В частности, Венгрия договорилась с Россией о льготном режиме оплаты основных объемов поставок газа. А также продлила соглашение о дополнительных поставках топлива. Об этом заявил Петер Сийярто после переговоров в Москве, сообщают росСМИ.
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В частности, Венгрия сможет получать "отсрочку платежей выше определенного предела в случае экстремального роста цен" на газ.
Глава венгерского МИД напомнил, что в прошлом году стороны заключили соглашение о дополнительных поставках газа в Венгрию сверх объемов, установленных долгосрочным контрактом. "Газпром" сохранит эту опцию,
– говорится в сообщении.
Кроме того, Венгрия пытается ускорить строительство атомных энергоблоков в сотрудничестве с "Росатомом". Для этого, по словам Сийярто, были внесены изменения в текущие контракты.
Безопасность энергоснабжения Венгрии нуждается в бесперебойном транспорте газа, транспортировке нефти и транспортировке ядерного топлива. Чтобы выполнить эти три условия, венгерско-российское энергетическое сотрудничество должно быть бесперебойным. Это вопрос не политического вкуса, а физики.
Усиливая сотрудничество с агрессором, Венгрия угрожает Европе холодной зимой. В своем сообщении перед визитом в Москву Петер Сийярто заявил, что оказывается пережить эту зиму без российского газа Европе удалось исключительно из-за теплой погоды.
Венгрия поддерживает агрессию России
- Венгрия заявила, что, несмотря на ордер на арест Владимира Путина от Международного уголовного суда, его не арестует, если он въедет в страну. Мол, это может привести к дальнейшей эскалации.
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- В Венгрии заявили, что будут блокировать вступление Украины в ЕС. По словам венгерского чиновника Гергея Гуйяша, закон содержит положения, не соответствующие европейским ценностям, в частности "ограничения использования венгерского языка".