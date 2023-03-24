В Офисе венгерского премьер-министра Виктора Орбана намекнули, что не одобрят вступление Украины в Евросоюз без уступок украинскому закону об образовании. Об этом сказал его представитель Гергей Гуйяш.
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У Орбана сказали, когда может наступить улучшение отношений с Киевом
По словам чиновника, закон содержит положения, не соответствующие европейским ценностям, в частности, "ограничения по использованию венгерского языка".
Он отметил, что Венгрия будет готова поддержать членство Украины только в том случае, если она "обеспечит использование языка закарпатских венгров".
При этом он сказал, что венгерское правительство хотело бы улучшить отношения с Киевом, но это станет возможным только тогда, когда украинские власти внесут изменения в закон об образовании.
Какую позицию занимает Венгрия по агрессии России и вступлению Украины в ЕС
- С начала полномасштабного вторжения Венгрия приняла немало украинских беженцев и предоставила нашей стране гуманитарную помощь. Кроме того, Будапешт поддержал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС.
- Венгрия одна из немногих стран Европы, которая не оказывает Украине военную помощь. Более того, Будапешт даже запретил транспортировать оружие в Украину на территорию Венгрии.
- Причем, представители венгерского правительства во время полномасштабного вторжения ездили в Москву, чтобы договариваться о газе с Россией.
- Кроме того, Венгрия неоднократно блокировала и затягивала процесс санкций против России. Недавно Будапешт отказался совместно с ЕС покупать боеприпасы для Украины, а также заблокировал совместное заявление Евросоюза по поводу ордера на арест Путина.
- Лидер Венгрии Виктор Орбан неоднократно делал резонансные заявления о войне. В частности, Орбан обвинял в эскалации Запад и убеждал, что санкции не действуют. В то же время в Орбане заявили, что он, вероятно, посетит Киев.