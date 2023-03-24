В Офісі угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана натякнули, що не схвалять вступ України до Євросоюзу без поступок щодо українського закону про освіту. Про це сказав його представник Гергей Гуйяш.
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В Орбана сказали, коли може настати покращення відносин з Києвом
За словами чиновника, закон містить положення, що не відповідають європейським цінностям, зокрема "обмеження щодо використання угорської мови".
Він зазначив, що Угорщина буде готова підтримати членство України лише у разі, якщо вона "забезпечить використання мови закарпатських угорців".
При цьому він сказав, що угорський уряд хотів би покращити відносини з Києвом, але це стане можливим тільки тоді, коли українська влада внесе зміни до закону про освіту.
Яку позицію займає Угорщина щодо агресії Росії та вступу України в ЄС
- Від початку повномасштабного вторгнення Угорщина прийняла чимало українських біженців і надала нашій країні гуманітарну допомогу. Крім того, Будапешт підтримав надання Україні статусу кандидата в ЄС.
- Натомість Угорщина одна з небагатьох країн Європи, яка не надає Україні військову допомогу. Що більше, Будапешт навіть заборонив транспортувати зброю до України територію Угорщини.
- Причому представники угорського уряду під час повномасштабного вторгнення їздили в Москву, щоб домовлятися про газ з Росією.
- Крім того, Угорщина неодноразово блокувала та затягувала процес запровадження санкцій проти Росії. Нещодавно Будапешт відмовився спільно з ЄС купувати боєприпаси для України, а також заблокував спільну заяву Євросоюзу щодо ордера на арешт Путіна.
- Лідер Угорщини Віктор Орбан неодноразово робив резонансні заяви про війну. Зокрема, Орбан звинувачував в ескалації Захід та переконував, що санкції не діють. Водночас в Орбана заявили, що він, ймовірно, відвідає Київ.