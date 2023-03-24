В Офісі угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана натякнули, що не схвалять вступ України до Євросоюзу без поступок щодо українського закону про освіту. Про це сказав його представник Гергей Гуйяш.

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В Орбана сказали, коли може настати покращення відносин з Києвом

За словами чиновника, закон містить положення, що не відповідають європейським цінностям, зокрема "обмеження щодо використання угорської мови".

Він зазначив, що Угорщина буде готова підтримати членство України лише у разі, якщо вона "забезпечить використання мови закарпатських угорців".

При цьому він сказав, що угорський уряд хотів би покращити відносини з Києвом, але це стане можливим тільки тоді, коли українська влада внесе зміни до закону про освіту.

Довідка. У вересні 2017 року Верховна рада ухвалила закон про освіту, який не сподобався Угорщині, зокрема положення про мову освіти – державну. Після здобуття початкової освіти (1 – 4 класи) рідною мовою, наприклад угорські учні, змушені будуть перейти на українську мову в середніх і старших класах.



В Угорщині вважають, що цей закон позбавляє угорську нацменшину можливості вчитися рідною мовою в Україні. Через закон Угорщина блокувала проведення засідань Комісії Україна-НАТО. Після прийняття закону відносини між Києвом і Будапештом різко почали погіршуватися.

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