Про це 24 Каналу розповів голова правління "Інституту світової політики" Віктор Шлінчак. Разом з тим, за його словами, у Віктора Орбана є мета не посваритись повність з ЄС.
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Націоналістичний дух Орбана
Він вважає, що на приїзд прем'єра Угорщини в Київ більшою мірою впливає кон'юнктура, яку він зараз застосовує.
Останні 5 років ми чуємо постійні звинувачення української влади в тому, що вона не коректно ставиться до угорців, що мешкають в Україні. І на цьому Орбан, як і Путін в Росії, будував свою внутрішню політику,
– зауважив експерт.
Він додав, що націоналістичний дух, який він запроваджував під час виборчої кампанії, на жаль, мав підтримку у багатьох угорців.
"Угорщина відіграє велику роль в позиції Європейського Союзу, але і ЄС останнім часом почав чітко реагувати на дії Угорщини. Навіть декілька разів було призупинено надання країні допомоги від Євросоюзу, аби Угорщина між голослівними закидами і якоюсь логікою вибирала щось одне", – відзначив Шлінчак.
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Путін працює на розкол Європи
Голова правління "Інституту світової політики" звернув увагу на те, що Путін зараз працює на розкол Європи.
За моїми даними за цей час в країни ЄС дуже багато поїхало відвертих російських лобістів. Інколи вони проявляються як колишні чиновники, євродепутати, члени урядів. Їх завдання розколоти єдність довкола України,
– підкреслив він.
За його словами, в цьому сенсі Угорщина інколи виглядає "троянським конем" усередині Європейського Союзу.
"Також дуже багато країн опиняються в зоні ризику, це Кіпр, Греція, Італія, Іспанія. В них відбувається багато рухів, які дуже "оздоблюються" російськими грошима. І ми будемо мати великі проблеми, якщо дипломати не будуть включатися в вирішення цього питання", – припустив Віктор Шлінчак.
Візит Віктора Орбана до України: важливе
- Політичний експерт Валерій Клочок переконаний, що Орбан обмежений у "вольностях" проявляти любов до Росії, і його майбутній візит до України тому свідчить. На його думку, Орбан не сам вирішив приїхати до Києва – йому поставили такі умови.
- Клочок також вважає, що ЄС почав тиснути на Орбана, і це принесло свої результати. За його словами, візит прем'єра до України покаже, що Угорщина буде діяти в унісон з Євросоюзом та НАТО.
- Скандальний глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, повідомивши про візит Орбана до Києва, водночас побідкався, що не отримав запрошення відвідати українську столицю. Сійярто, який нещодавно повернувся з Мінська, заявив, що з радістю відвідає Київ.