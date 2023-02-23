Деталі розповів скандальний Петер Сійярто. Він заявив, що вже триває підготовка візиту Орбана до Києва.
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Коли візит буде на часі, прем'єр-міністр Угорщини поїде, МЗС зараз працює над його підготовкою,
– заявив Сійярто.
Окрім того, він побідкався, що не отримав запрошення відвідати українську столицю. Сійярто, який нещодавно повернувся з Мінська, заявив, що з радістю відвідає Київ.
Зеленський запросив Орбана
Володимир Зеленський неодноразово запрошував Орбана до Києва. Про це розповіли в Офісі Президента.
"Президент України неодноразово запрошував прем'єр-міністра Віктора Орбана прибути в Україну, в Київ. Сісти за стіл і поговорити про всі аспекти, і зокрема ті, які хвилюють Угорщину. Ми готові запропонувати свої підходи, як це вирішити", – заявили в ОП.
Тим часом Орбан продовжує просувати кремлівську пропаганду.