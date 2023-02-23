Детали рассказал скандальный Петер Сийярто. Он заявил, что уже идет подготовка визита Орбана в Киев.

Обратите внимание В МИД Украины порекомендовали Сийярто посетить Братиславу, где ему дадут "несколько мудрых советов"

Когда визит будет ко времени, премьер-министр Венгрии поедет, МИД сейчас работает над его подготовкой,

– заявил Сийярто.

Кроме того, он посетовал, что не получил приглашение посетить украинскую столицу. Сийярто, какой недавно вернулся из Минска, заявил, что с радостью посетит Киев

Важно! Эксперты прогнозируют, что пропутинский Орбан, очевидно, не решится приехать в Киев и своими глазами увидеть, какие зверства совершили российские захватчики.

Зеленский пригласил Орбана

Владимир Зеленский неоднократно приглашал Орбана в Киев. Об этом рассказали в Офисе Президента.

"Президент Украины неоднократно приглашал премьер-министра Виктора Орбана прибыть в Украину, в Киев. Сесть за стол и поговорить обо всех аспектах, и в частности волнующих Венгрию. Мы готовы предложить свои подходы, как это решить", – заявили в ОП.

Тем временем Орбан продолжает продвигать кремлевскую пропаганду.