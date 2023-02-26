Про це в ефірі 24 Каналу розповів політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він переконаний, що Європейський Союз почав тиснути на Віктора Орбана, і це принесло свої результати.
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Віктор Орбан тривалий час засуджував дії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні і говорив про це публічно.
Клочок переконаний, що візит лідера Угорщини до України поставить на цьому крапку і покаже, що Угорщина буде діяти в унісон з Європейським Союзом та Північноатлантичним альянсом.
Це чіткий сигнал Путіну, що він втрачає свій вплив в країнах Європейського Союзу, де він раніше його мав,
– додав мовець.
Орбан опинився між двох вогнів
Політичний експерт зауважив, що шлях Орбана до влади був здійснений з великою підтримкою Росії, наймовірніше, в Путіна є певний компромат на нього. Тепер Орбан опинився загнаним у пастку: або він підтримуватиме політику європейських лідерів, або він недоотримає фінансування від ЄС, адже уже є проблеми з виділенням коштів на тлі його невизначеної політики.
Угорщина повинна залишатися в європейській сім'ї, навіть з таким неоднозначним лідером, адже так ЄС зможе дещо впливати на політику Орбана, резюмував Клочок.
Клочок про візит Орбана в Україну: дивитись відео
Заяви Віктора Орбана: останнє
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "конфлікт" в Україні – це не війна між арміями добра і зла, а конфлікт двох братніх народів.
- Також він заявив, що постачання Заходом зброї в Україну затягує війну. Орбан закликав Україну припинити бойові дії та розпочати "мирні переговори" з Росією.
- 9 лютого в Брюсселі Віктор Орбан намагався показово ігнорувати Володимира Зеленського. Згодом Орбан наголосив в соцмережах, що Угорщина перебуває у таборі миру. Його одразу звинуватили у лицемірстві.