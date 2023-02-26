Об этом в эфире 24 Канала рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. Он убежден, что Европейский Союз начал оказывать давление на Виктора Орбана, и это принесло свои результаты.
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Виктор Орбан долгое время осуждал действия Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине и говорил об этом публично.
Клочок убежден, что визит лидера Венгрии в Украину поставит на этом точку и покажет, что Венгрия будет действовать в унисон с Европейским Союзом и Североатлантическим альянсом.
Это четкий сигнал Путину, что он теряет свое влияние в странах Европейского Союза, где он раньше его имел,
– добавил говорящий.
Орбан оказался между двумя огнями
Политический эксперт отметил, что путь Орбана к власти был проделан с большой поддержкой России, вероятнее всего, у Путина есть определенный компромат на него. Теперь Орбан оказался загнанным в ловушку: либо он будет поддерживать политику европейских лидеров, либо недополучит финансирование от ЕС, ведь уже есть проблемы с выделением средств на фоне его неопределенной политики.
Венгрия должна оставаться в европейской семье даже с таким неоднозначным лидером, ведь так ЕС сможет несколько влиять на политику Орбана, резюмировал Клочок.
Клочок о визите Орбана в Украину: смотреть видео
Заявления Виктора Орбана: последнее
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "конфликт" в Украине – это не война между армиями добра и зла, а конфликт двух братских народов.
- Также он заявил, что снабжение Западом оружия в Украине затягивает войну. Орбан призвал Украину прекратить боевые действия и начать мирные переговоры с Россией.
- 9 февраля в Брюсселе Виктор Орбан пытался игнорировать Владимира Зеленского. Впоследствии Орбан отметил в соцсетях, что Венгрия находится в лагере мира. Его сразу обвинили в лицемерии.