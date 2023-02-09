Однако, когда другие руководители стран Евросоюза приветствовали Владимира Зеленского, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не сдвинулся с места. Такое поведение должностного лица не обошли вниманием и пользователи соцсетей, сообщает 24 Канал.

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Поведение Виктора Орбана вызвало реакцию сети

Так, пользователи соцсетей отметили, что он не реагировал ни когда Президента Украины приветствовали аплодисментами, ни когда подходили к нему на саммите в Брюсселе.

Тут видно, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан демонстративно сидів, коли інші керівники країн ЄС підходили вітати президента Зеленського на саміті в Брюсселі. Можливо Орбан якось привітався, але у даному офіційному відео цього нема. pic.twitter.com/yCV3ImJP7d — Богдан Цюпин (@bohdannews) February 9, 2023

І тут також примітно, як Орбан єдиний стояв набурмосений з опущеними руками, коли інші вітали українського керівника. pic.twitter.com/PMFEHLOyzP — Богдан Цюпин (@bohdannews) February 9, 2023

Неудивительно, что такое показательное игнорирование Владимира Зеленского развеселило сеть. Люди бросились предполагать, что именно могло быть причиной. Среди версий и надменность, а также проблемы со здоровьем.

Всі люди як люди, а є орбан. pic.twitter.com/9ArcR3dzXP — Українська Флора (@flora_davidson_) February 9, 2023

Орбан - пташка горда...

Доки не пнеш - не злетить https://t.co/PTRj2kEgfX — #сумна# (@mushil_00) February 9, 2023

Орбан не аплодував Зеленському, бо боїться швидко рухатись, щоб десь тромб не відвалився. pic.twitter.com/NZlcXtpQZL — Сігай Денис (@DenysSihay) February 9, 2023

Также пользователи соцсетей пытались догадаться и о чем в эти моменты размышлял премьер-министр Венгрии.



В соцсетях пытаются угадать, о чем думал Орбан / Скриншот

Виктор Орбан выступает "за мир"

Интересно, что впоследствии Виктор Орбан еще раз выступил за "немедленное прекращение огня" в Украине в своем твиттере.

Важный саммит ЕС сегодня с президентом Владимиром Зеленским. Венгрия продолжит оказывать гуманитарную и финансовую поддержку Украине. Мы поддерживаем немедленное прекращение огня, чтобы предотвратить дальнейшую потерю человеческих жизней. Венгрия принадлежит к лагерю мира!

– написал он.

Однако его оперативно обвинили в лицемерии и отнесли к "русскому лагерю". Ведь, как рационально отметили в комментариях под сообщением, иначе он должен был потребовать от России прекратить убивать украинцев. А также спросили, на условиях какой страны он требует прекращения огня.

Що орбан забув серед лідерів країн ЄС? — Ділер гарних новин (@botssyun) February 9, 2023

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