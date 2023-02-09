Кстати, на саммит ЕС Зеленский прибыл вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Украинский лидер встретится со всеми 27 лидерами Евросоюза, информирует 24 Канал.
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В Европарламенте звучали гимны Украины и ЕС
На опубликованном видео можно увидеть, как Зеленский вместе с главой ЕП Робертой Мецолой прослушали гимн Украины и гимн Евросоюза. Они звучали перед речью нашего президента в Европарламенте.
Гимны Украины и ЕС в Европарламенте: смотрите видео
Визит Зеленского в Брюссель: что известно
- Накануне иностранные СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским отправятся на саммит ЕС.
- Зеленский встретится со всеми 27 лидерами Евросоюза и выступит в Европарламенте на специальной сессии.
- Также президент будет призывать ускорить поставки оружия Украине и не создавать лишних препятствий на пути членства в ЕС.
- Один из украинских чиновников сообщил, что Зеленский едет в Брюссель, чтобы добиться результатов. Украинский президент хочет получить дальнобойную артиллерию, обещанные танки, истребители и боеприпасы.
- Кроме того, Зеленский хочет получить поддержку от ЕС мирного плана президента. Таким образом, европейские лидеры должны поддержать "саммит формулы мира".
- Ожидается, что наш лидер будет призывать разрешить Украине начать переговоры о членстве в ЕС в 2023 году.
- О прибытии главы государства на саммит ЕС стало известно 9 февраля около 11:00.
- Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен поприветствовала Зеленского в Брюсселе. Она констатировала, что город является сердцем "европейской семьи", к которой, конечно, входит Украина.
- Также чиновница подчеркнула, что ЕС будет поддерживать Киев, и опубликовала совместное фото с главой нашего государства.