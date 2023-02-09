До речі, на саміт ЄС Зеленський прибув разом з президентом Франції Еммануелем Макроном. Український лідер зустрінеться з усіма 27 лідерами Євросоюзу, інформує 24 Канал.

До теми Зеленський прибув у Брюссель на саміт ЄС

В Європарламенті звучали гімни України та ЄС

На опублікованому відео можна побачити, як Зеленський разом з головою ЄП Робертою Мецолою прослухали гімн України та гімн Євросоюзу. Вони звучали перед промовою нашого президента в Європарламенті.

Гімни України та ЄС в Європарламенті: дивіться відео

Візит Зеленського до Брюсселю: що відомо

  • Напередодні іноземні ЗМІ повідомили, що президент Франції Еммануель Макрон разом з українським лідером Володимиром Зеленським вирушать на саміт ЄС.
  • Зеленський зустрінеться з усіма 27 лідерами Євросоюзу й виступить у Європарламенті на спеціальній сесії.
  • Також президент буде закликати прискорити постачання зброї Україні та не створювати зайвих перешкод на шляху до членства в ЄС.
  • Один з українських чиновників повідомив, що Зеленський їде до Брюсселя, щоб досягти результатів. Український президент хоче отримати далекобійну артилерію, обіцяні танки, винищувачі та боєприпаси.
  • Окрім цього, Зеленський хоче отримати підтримку від ЄС мирного плану президента. Таким чином, європейські лідери мають підтримати "саміт формули миру".
  • Очікується, що наш лідер закликатиме дозволити Україні розпочати переговори про членство в ЄС у 2023 році.
  • Про прибуття глави нашої держави на саміт ЄС стало відомо 9 лютого близько 11:00.
  • Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала Зеленського на теренах Брюсселю. Вона констатувала, що місто є серцем "європейської родини", до якої, звісно, належить Україна.
  • Також чиновниця наголосила, що ЄС підтримуватиме Київ, і опублікувала спільне фото зі главою нашої держави.