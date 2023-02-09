До речі, на саміт ЄС Зеленський прибув разом з президентом Франції Еммануелем Макроном. Український лідер зустрінеться з усіма 27 лідерами Євросоюзу, інформує 24 Канал.
До теми Зеленський прибув у Брюссель на саміт ЄС
В Європарламенті звучали гімни України та ЄС
На опублікованому відео можна побачити, як Зеленський разом з головою ЄП Робертою Мецолою прослухали гімн України та гімн Євросоюзу. Вони звучали перед промовою нашого президента в Європарламенті.
Гімни України та ЄС в Європарламенті: дивіться відео
Візит Зеленського до Брюсселю: що відомо
- Напередодні іноземні ЗМІ повідомили, що президент Франції Еммануель Макрон разом з українським лідером Володимиром Зеленським вирушать на саміт ЄС.
- Зеленський зустрінеться з усіма 27 лідерами Євросоюзу й виступить у Європарламенті на спеціальній сесії.
- Також президент буде закликати прискорити постачання зброї Україні та не створювати зайвих перешкод на шляху до членства в ЄС.
- Один з українських чиновників повідомив, що Зеленський їде до Брюсселя, щоб досягти результатів. Український президент хоче отримати далекобійну артилерію, обіцяні танки, винищувачі та боєприпаси.
- Окрім цього, Зеленський хоче отримати підтримку від ЄС мирного плану президента. Таким чином, європейські лідери мають підтримати "саміт формули миру".
- Очікується, що наш лідер закликатиме дозволити Україні розпочати переговори про членство в ЄС у 2023 році.
- Про прибуття глави нашої держави на саміт ЄС стало відомо 9 лютого близько 11:00.
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала Зеленського на теренах Брюсселю. Вона констатувала, що місто є серцем "європейської родини", до якої, звісно, належить Україна.
- Також чиновниця наголосила, що ЄС підтримуватиме Київ, і опублікувала спільне фото зі главою нашої держави.