Зеленський зустрінеться з усіма 27 лідерами Євросоюзу й виступить у Європарламенті на спеціальній сесії. Також він буде закликати прискорити постачання зброї Україні та не створювати зайвих перешкод на шляху до членства в ЄС.

До речі Макрон нагородив Зеленського найвищою нагородою Франції

Зеленський та Макрон вирушать у Брюссель

Попередньо, президенти Франції та України вилетять о 8:30 ранку з авіабази Віллакублей поблизу Парижа. У Брюссель вони прибудуть близько 10:00.

Один з українських чиновників повідомив, що Зеленський їде до Брюсселя, щоб досягти результатів. Український президент хоче отримати далекобійну артилерію, обіцяні танки, винищувачі та боєприпаси.

Окрім цього, Зеленський хоче отримати підтримку від ЄС мирного плану президента. Таким чином, європейські лідери мають підтримати "саміт формули миру".

Очікується, що Зеленський знову закликатиме дозволити Україні розпочати переговори про членство в ЄС у 2023 році.

До речі, інсайдери з ЄС назвали візит історичним. Зеленський вже виступав на шести самітах ЄС онлайн, але це буде його перша поїздка до Брюсселя після вторгнення Росії майже рік тому.

Візит Зеленського до Британії та Франції: що відомо