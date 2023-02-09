Зеленський прибув у Париж з Лондона, де 8 лютого провів зустріч з британським прем'єром Ріші Сунаком. Під час брифінгу з Макроном і Шольцом президент України заявив, що ідея зустрітися у Парижі була спонтанною, пише 24 Канал.

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Зеленський відзначив роль Франції та Німеччини

Український лідер наголосив, що Франція та Німеччина були з Україною цими місяцями. "Ми пройшли багато всього – від лютого минулого року до цього лютого. Ми забезпечили міцну єдність – нашу та Європи. Ми зміцнили континент. Ми зміцнили Україну", – сказав президент.

Він додав, що Макрон і Шольц проявили своє лідерство, коли вирішили передати Україні легкі танки й системи ППО Iris-T.

Нині в нас усіх небагато часу. І це не про сьогодні. Це про тижні й місяці, які в нас попереду. А отже, це про зброю, яка нам потрібна. Потрібна для зміцнення наших спільних позицій – України й усіх європейців,

– зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що Франція та Німеччина мають потенціал змінити правила гри. "І саме так я бачу сьогодні переговори", – сказав Зеленський.

Президент України наголосив на "очевидних речах", які покладуть край російській агресії та повернуть мир Європі.

"Що раніше Україна отримає далекобійну зброю... Еммануеле, що раніше наші пілоти отримають сучасні літаки... Олафе, що міцнішою буде наша танкова коаліція, то швидше закінчиться російська агресія, і ми повернемо Європі впевнений мир", – заявив глава держави.

Він додав, що очікує від зустрічі у Парижі посилення оборонної, політичної та санкційної єдності.

Росія не повинна виграти: про що говорив Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон під час брифінгу наголосив, що Захід буде підтримувати Україну й Росія не повинна виграти цю війну.

Росія не може і не повинна перемогти. Поки вона атакує, нам необхідно буде продовжувати надавати військову підтримку, необхідну для збереження України. Ми продовжимо зусилля, і сьогодні ввечері разом (з канцлером Німеччини – 24 Канал) обговоримо оперативні потреби України,

– заявив Макрон.

Він також зазначив, що Франція зі свого боку продовжить супроводжувати Україну на шляху до перемоги та відновлення її суверенітету та територіальної цілісності.

Крім того, Макрон підтримав "формула миру" президента Зеленського.

"Україна може розраховувати на нас у побудові миру. Запропонований вами план є необхідною основою для обговорення цього шляху, який має привести нас до міжнародної мирної конференції", – сказав він.

Шольц запевнив у довгостроковій підтримці України

Шольц під час брифінгу відзначив, що Україна вже рік героїчно веде боротьбу проти російської агресії. За його словами, від війни страждає цивільне населення та критична інфраструктура.

У цій війні загинуло дуже багато українців. Також багато поранено. Мільйони людей були вимушено переселеними,

– сказав Шольц і додав, що багато людей вимушено виїхали в Польщу, Німеччину та інші країни.

Канцлер Німеччини, що українці проявляють мужність в обороні, "що ми можемо лише схилити голови".

Шольц підтримав заяву Макрона, що військова допомога для України триматиме настільки довго, наскільки це буде потрібно.