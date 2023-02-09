Зеленский прибыл в Париж из Лондона, где 8 февраля провел встречу с британским премьером Риши Сунаком. В ходе брифинга с Макроном и Шольцом президент Украины заявил, что идея встретиться в Париже была спонтанной, пишет 24 Канал.

Обратите внимание Королевский прием, оружие, санкции: все, что известно об историческом визите Зеленского в Британию

Зеленский отметил роль Франции и Германии

Украинский лидер подчеркнул, что Франция и Германия были с Украиной в эти месяцы. "Мы прошли много всего – с февраля прошлого года до февраля. Мы обеспечили крепкое единство – наше и Европы. Мы укрепили континент. Мы укрепили Украину", – сказал президент.

Он добавил, что Макрон и Шольц проявили свое лидерство, когда решили передать Украине легкие танки и системы ПВО Iris-T.

Сейчас у нас всех немного времени. И это не о сегодня. Это о неделях и месяцах, которые у нас впереди. А значит, это об оружии, которое нам нужно. Нужно для укрепления наших общих позиций – Украины и всех европейцев,

– отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что у Франции и Германии есть потенциал изменить правила игры. "И именно так я вижу сегодня переговоры", – сказал Зеленский.

Президент Украины отметил "очевидные вещи", которые положат конец российской агрессии и вернут мир Европе.

"Чем раньше Украина получит дальнобойное оружие... Эммануэль, чем раньше наши пилоты получат современные самолеты... Олаф, чем крепче будет наша танковая коалиция, тем быстрее закончится российская агрессия, и мы вернем Европе уверенный мир", – заявил глава государства.

Он добавил, что ожидает от встречи в Париже усиления оборонного, политического и санкционного единства.

Россия не должна выиграть: о чем говорил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон на брифинге подчеркнул, что Запад будет поддерживать Украину и Россия не должна выиграть эту войну.

Россия не может и не должна победить. Пока она атакует, нам необходимо будет продолжать оказывать военную поддержку, необходимую для сохранения Украины. Мы продолжим усилия, и сегодня вечером вместе (с канцлером Германии – 24 Канал) обсудим оперативные потребности Украины,

– заявил Макрон.

Он также отметил, что Франция со своей стороны продолжит сопровождать Украину на пути к победе и восстановлению суверенитета и территориальной целостности.

Кроме того, Макрон поддержал "формулу мира" президента Зеленского.

"Украина может рассчитывать на нас в построении мира. Предложенный вами план является необходимой основой для обсуждения этого пути, который должен привести нас к международной мирной конференции", – сказал он.

Шольц заверил в долгосрочной поддержке Украины

Шольц на брифинге отметил, что Украина уже год героически ведет борьбу против российской агрессии. По его словам, от войны страдает гражданское население и критическая инфраструктура.

В этой войне погибли очень многие украинцы. Также много ранено. Миллионы людей были вынужденно переселены,

– сказал Шольц и добавил, что многие вынужденно уехали в Польшу, Германию и другие страны.

Канцлер Германии, украинцы проявляющие мужество в обороне, "что мы можем только склонить головы".

Шольц поддержал заявление Макрона, что военная помощь для Украины будет держать настолько долго, насколько это потребуется.