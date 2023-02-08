В Париже украинский лидер встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

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Зеленский прибыл в Париж

Приблизительно в 22:45 по киевскому времени в аэропорту "Париж-Орли" приземлился самолет ВВС Великобритании с Зеленским на борту.

Президент прилетел в Париж: видео

Также в Париж прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Журналисты CNN заметили немецкого лидера у Елисейского дворца.

Вечером 8 февраля он встретится с Макроном и Зеленским.

Шольц также прибыл на встречу: видео