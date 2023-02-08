У Парижі український лідер зустрінеться з президентом Франції Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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Зеленський прибув у Париж

Приблизно о 22:45 за київським часом в аеропорту "Париж-Орлі" приземлився літак ВПС Великої Британії із Зеленським на борту. Його зустрічав міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорну.

За інформацією leParisien, з наближенням першої річниці російського вторгнення український лідер здійснює мінітурне Європою. Сьогодні у Вестмінстерській залі в Лондоні він закликав союзників Києва надати "бойові літаки".

Після зустрічі з королем Карлом ІІІ, він повечеряє з Макроном та Шольцем в Єлисейському палаці, а завтра – вирушить до Брюсселя.

Президент прилетів у Париж: відео

Також у Париж прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц. Журналісти CNN помітили німецького лідера біля Єлисейського палацу.

Його зустрів французький президент. Найімовірніше, під час зустрічі вони обговорюватимуть подальшу підтримку України з боку Франції та Європи.

Шольц також прибув на зустріч: відео

Цікаво Зеленський вперше зустрівся з королем Чарльзом

Зеленський вважає, що думка Макрона щодо Путіна змінилася

Ще нещодавно французький президент заявляв, що кремлівському диктатору слід "зберегти обличчя". Проте, на думку Зеленського, Макрон вже змінився. І цього разу – по-справжньому.

Зрештою, саме він відкрив двері для постачання танків. Він також підтримав заявку України на вступ до ЄС. Я думаю, що це був справжній сигнал,

– пояснив Зеленський.

За словами президента, Україна мала багато розмов із Францією, Німеччиною та іншими країнами.

"Я думаю, що сьогодні є справжня довіра. Я знаю, що між Німеччиною і Росією існують тісні історичні зв'язки, а між Францією і Росією – дуже тісні", – зазначив глава держави.

Коротко про візит президента до Великої Британії

Інформація про те, що Зеленський прилетить до Великої Британії, з'явилась вранці 8 лютого. Про це писали іноземні ЗМІ, однак українська сторона цю інформацію не коментувала.

Близько 12:40 за київським часом літак з главою України приземлився в аеропорту Станстед, що на півночі столиці Британії. Зеленський зустрівся з:

прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком,

королем Чарльзом III,

українськими військовими, які проходять навчання у Великій Британії.

Варто зауважити, що це перша поїздка Зеленського до Британії від початку повномасштабного вторгнення і друга – за кордон.