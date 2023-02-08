За словами глави держави, між Францією та Україною наразі є справжня довіра. 8 лютого ЗМІ повідомили, що Зеленський може зустрітися з Макроном у Парижі після відвідин Лондона.

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Зеленський вважає, що думка Макрона щодо Путіна змінилася

На думку президента, французький лідер змінився. І цього разу – по-справжньому.

Зрештою, саме він відкрив двері для постачання танків. Він також підтримав заявку України на вступ до ЄС. Я думаю, що це був справжній сигнал,

– пояснив Зеленський.

За його словами, Україна мала багато розмов із Францією, Німеччиною та іншими країнами.

"Я думаю, що сьогодні є справжня довіра. Я знаю, що між Німеччиною і Росією існують тісні історичні зв'язки, а між Францією і Росією – дуже тісні", – зазначив глава держави.

Він додав, що здивований тим, що нащадки росіян, які втекли з країни у 1917 році, підтримують Путіна.

"Росіяни, які залишили свою країну 1917 року під час революції, вся інтелігенція, яка втекла від комуністичного режиму, влаштувалися в Європі. Але я зі здивуванням бачу, що сьогодні деякі з їхніх нащадків підтримують Владіміра Путіна, в той час, як він робить з їхніми сім'ями те ж саме, що робив комуністичний режим у 1917 році", – заявив президент.

Зеленський не може цього зрозуміти. Усі думали, що ці росіяни стали європейцями, проте насправді це не так.

"Їм не подобається це європейське культурне середовище. Це велика проблема", – підсумував український лідер.

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Після Лондона Зеленський відвідає Париж

Президент 8 лютого відвідав Лондон, де зустрівся з прем'єром Британії Ріші Сунаком та королем Чарльзом. Також Зеленський виступив у парламенті.

Після цього з'явилась інформація про те, що український лідер полетить і в Париж, де зустрінеться з Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Канцлер Олаф Шольц вилітає до Парижа цієї середи ввечері (8 лютого 2023 року – 24 Канал), щоб зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським і його французьким колегою Еммануелем Макроном,

– повідомили інформовані джерела в Берліні.

Окрім ймовірної зустрічі з Макроном та Шольцом, Зеленський 9 лютого може виступити з промовою у Європарламенті у Бельгії.