По словам главы государства, между Францией и Украиной сейчас настоящее доверие. 8 февраля СМИ сообщили, что Зеленский может встретиться с Макроном в Париже после посещения Лондона.

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Зеленский считает, что мнение Макрона относительно Путина изменилось

По мнению президента, французский лидер изменился. И в этот раз – по-настоящему.

В конце концов, именно он открыл дверь для снабжения танков. Он также поддержал заявку Украины на вступление в ЕС. Я думаю, что это был настоящий сигнал,

– объяснил Зеленский.

По его словам, у Украины было много разговоров с Францией, Германией и другими странами.

"Я думаю, что сегодня есть настоящее доверие. Я знаю, что между Германией и Россией существуют тесные исторические связи, а между Францией и Россией – очень тесные", – отметил глава государства.

Он добавил, что удивлен тем, что потомки россиян, бежавших из страны в 1917 году, поддерживают Путина.

"Россияне, покинувшие свою страну в 1917 году во время революции, вся бежавшая от коммунистического режима интеллигенция обосновались в Европе. Но я с удивлением вижу, что сегодня некоторые из их потомков поддерживают Владимира Путина, в то время как он делает с их семьями то же, что делал коммунистический режим в 1917 году", – заявил президент.

Зеленский не может этого понять. Все думали, что эти россияне стали европейцами, однако это не так.

"Им не нравится эта европейская культурная среда. Это большая проблема", – подытожил украинский лидер.

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После Лондона Зеленский посетит Париж

Президент 8 февраля посетил Лондон, где встретился с премьером Британии Риши Сунаком и королем Чарльзом. Также Зеленский выступил в парламенте.

После этого появилась информация о том, что украинский лидер полетит и в Париж, где встретится с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Канцлер Олаф Шольц вылетает в Париж в эту среду вечером (8 февраля 2023 года – 24 Канал), чтобы встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским и его французским коллегой Эммануэлем Макроном,

– сообщили информированные источники в Берлине.

Помимо вероятной встречи с Макроном и Шольцом, Зеленский 9 февраля может выступить с речью в Европарламенте в Бельгии.