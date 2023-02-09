Однак коли інші керівники країн Євросоюзу вітали Володимира Зеленського, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не зрушив з місця. Таку поведінку посадовця не оминули увагою й користувачі соцмереж, повідомляє 24 Канал.

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Поведінка Віктора Орбана викликала реакцію мережі

Так, користувачі соцмереж зауважили, що він не реагував ані коли Президента України вітали оплесками, ані коли підходили до нього на саміті в Брюсселі.

Тож не дивно, що таке показове ігнорування Володимира Зеленського розвеселило мережу. Люди кинулися припускати, що саме могло бути причиною. Серед версій і пиха, і навіть проблеми зі здоров'ям.

Також користувачі соцмереж пробували здогадатися й про що у ці моменти роздумував прем’єр-міністр Угорщини.



У соцмережах пробують вгадати, про що думав Орбан / Скриншот

Віктор Орбан виступає "за мир"

Цікаво, що згодом Віктор Орбан вкотре виступив за "негайне припинення вогню" в Україні у своєму твітері.

Важливий саміт ЄС сьогодні з президентом Володимиром Зеленським. Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні. Ми підтримуємо негайне припинення вогню, щоб запобігти подальшій втраті людських життів. Угорщина належить до табору миру!

– написав він.

Однак його оперативно звинуватили у лицемірстві та віднесли до "російського табору". Адже, як раціонально наголосили у коментарях під дописом, інакше він повинен був би вимагати від Росії припинити вбивати українців. А також запитали, на умовах якої країни він вимагає припинення вогню.

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