Лідери Євросоюзу привітали українського лідера гучними оплесками. Зеленський розпочав свою промову зі слів "Слава Україні", інформує 24 Канал.

​Важливо Я тут, щоб захистити шлях українців додому, – головне з промови Зеленського у Європарламенті

Як Зеленського зустріли в Європарламенті

Коли український президент увійшов до залу Європарламенту, усі лідери ЄС зустріли його стоячи та оплесками. Потім Зеленський зі сльозами на очах сказав "Слава Україні".

Як Зеленського зустріли у Європарламенті: дивіться відео

Під час промови Зеленський подякував усім європейцям за допомогу і спільну боротьбу.

Ми захищаємося від найбільш антиєвропейської сили сучасного світу. Ми українці на полі бою разом з вами,

– сказав президент.

За словами Зеленського, Україна захищає європейські цінності та європейський спосіб життя.

Загроза Європі сьогодні – це диктатор із божевільними запасами радянської зброї та підживленням зброї від інших диктатур, зокрема іранського режиму,

– заявив Зеленський під час своєї промови.

Зауважимо, що український лідер вже завершив промову в Європарламенті. Після цього там знову заграли гімни України та ЄС.

Після виступу Зеленського у Європарламенті заграв гімн України: дивіться відео

Зеленський в Європарламенті / Скриншоти з відео

Зеленський приїхав на саміт ЄС