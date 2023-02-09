Лидеры Евросоюза поприветствовали украинского лидера громкими аплодисментами. Зеленский начал свою речь со слов "Слава Украине", информирует 24 Канал.

Важно Я здесь, чтобы защитить путь украинцев домой – главное из речи Зеленского в Европарламенте

Как Зеленского встретили в Европарламенте

Когда украинский президент вошел в зал Европарламента, все лидеры ЕС встретили его стоя и аплодисментами. Затем Зеленский со слезами на глазах сказал "Слава Украине".

Как Зеленского встретили в Европарламенте: смотрите видео

Во время речи Зеленский поблагодарил всех европейцев за помощь и совместную борьбу.

Мы защищаемся от самой антиевропейской силы современного мира. Мы украинцы на поле боя вместе с вами,

– сказал президент.

По словам Зеленского, Украина защищает европейские ценности и европейский образ жизни.

Угроза Европе сегодня – это диктатор с безумными запасами советского оружия и подпиткой оружия от других диктатур, в том числе иранского режима,

– заявил Зеленский во время своей речи.

Отметим, что украинский лидер уже закончил речь в Европарламенте. После этого там снова заиграли гимны Украины и ЕС.

После выступления Зеленского в Европарламенте заиграл гимн Украины: смотрите видео

Зеленский в Европарламенте / Скриншоты с видео

Зеленский приехал на саммит ЕС