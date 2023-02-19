До того ж прем’єр назвав війну Росії проти України "війною між двома слов'янськими країнами". Орбан вважає, що ЄС не повинен втручатися в це.

Зверніть увагу Угорщина межує з Росією, а не з Україною, – Орбан видав цинічну заяву під час тосту

Орбан назвав війну Росії "не нашою"

Так, міністр заявив, що війна в Україні – це конфлікт не між арміями добра і зла.

Коли Росія напала, Захід не ізолював конфлікт, а підняв його на загальноєвропейський рівень. Війна в Україні – це конфлікт не між арміями добра і зла, а між двома слов'янськими країнами, які воюють між собою. Це їхня війна, а не наша,

– сказав Орбан.

Окрім цього, він закликав Україну припинити бойові дії та розпочати "мирні переговори" з Росією. На його думку, Захід має припинити підтримувати один з таборів "чужої війни".

Орбан звинуватив Німеччину

Також прем'єр Угорщини звинуватив Німеччину, що вона очолила один з таборів війни Росії проти України.

"Спочатку німці не постачали в Україну зброї, тільки шоломи. Але зараз німецькі танки Leopard мають прокотитися через українську територію на схід, до російського кордону. Можливо, навіть за старими картами", – заявив Орбан.

Зеленський запросив Орбана в Україну

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський зустрівся з Орбаном на саміті ЄС. Як виявилось, прем'єр-міністр Угорщини першим підійшов до українського лідера та потис йому руку.

Так, на зустрічі Зеленський обговорював з Орбаном євроінтеграційний шлях України та запросив його до Києва.

Зауважимо, що український лідер неодноразово запрошував Орбана прибути в Україну.