Об этом пишет нардеп Ярослав Железняк. По его данным, закон вступит в силу в четверг, 13 апреля.

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Закон предусматривает увеличение расходов на сектор безопасности и обороны

Владимир Зеленский подписал закон о рекордном увеличении расходов бюджета на 537 миллиардов гривен. 19 миллиардов из этой суммы пойдут в резервный фонд, а остальные будут использованы на нужды обороны и безопасности.

518 миллиардов, предназначенных на оборону, будут разделены следующим образом:

Минобороны – 372,4 миллиарда гривен. Из них оплата труда – 364 миллиарда гривен;

Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия, ГСЧС – 98,3 миллиарда гривен. Из них оплата труда – миллиарды гривен;

ГУР – 4,6 миллиарда гривен;

миллиарда гривен; СБУ – 9,3 миллиарда гривен;

Администрации Госспецсвязи – 31,6 миллиарда гривен;

Службы внешней разведки – 807,6 миллиарда гривен;

НАБУ – 50,6 миллиарда гривен.

Никогда в истории Украины не делали столь значительные изменения в Бюджет одновременно… Надеюсь, что никогда и не будет больше такой необходимости,

– добавил Железняк.

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