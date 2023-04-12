Об этом пишет нардеп Ярослав Железняк. По его данным, закон вступит в силу в четверг, 13 апреля.
Смотрите также Ситуация на фронте и обеспечение боеприпасами: Зеленский собирал Ставку
Закон предусматривает увеличение расходов на сектор безопасности и обороны
Владимир Зеленский подписал закон о рекордном увеличении расходов бюджета на 537 миллиардов гривен. 19 миллиардов из этой суммы пойдут в резервный фонд, а остальные будут использованы на нужды обороны и безопасности.
518 миллиардов, предназначенных на оборону, будут разделены следующим образом:
- Минобороны – 372,4 миллиарда гривен. Из них оплата труда – 364 миллиарда гривен;
- Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия, ГСЧС – 98,3 миллиарда гривен. Из них оплата труда – миллиарды гривен;
- ГУР – 4,6 миллиарда гривен;
- СБУ – 9,3 миллиарда гривен;
- Администрации Госспецсвязи – 31,6 миллиарда гривен;
- Службы внешней разведки – 807,6 миллиарда гривен;
- НАБУ – 50,6 миллиарда гривен.
Никогда в истории Украины не делали столь значительные изменения в Бюджет одновременно… Надеюсь, что никогда и не будет больше такой необходимости,
– добавил Железняк.
Законопроект о возврате доплаты военным
- 10 апреля Верховная Рада поддержала законопроект о возврате доплаты военным в 30 тысяч гривен. Они не будут зависеть от задач или районов службы. Доплаты должны быть до конца военного положения.
- В Парламент внесли постановление, которое блокирует возврат этих доплат. Его не рассмотрят в ближайшие недели из-за графика заседания Рады.
- Напомним, что с 1 февраля в Украине отменили доплаты в 30 тысяч гривен военным.
В марте появилась петиция по возврату доплат. Ее поддержали 25 тысяч граждан Украины, поэтому на нее ответил Президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что выплаты будут зависеть от района пребывания военных и выполняемых ими задач.