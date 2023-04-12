Об этом пишет нардеп Ярослав Железняк. По его данным, закон вступит в силу в четверг, 13 апреля.

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Закон предусматривает увеличение расходов на сектор безопасности и обороны

Владимир Зеленский подписал закон о рекордном увеличении расходов бюджета на 537 миллиардов гривен. 19 миллиардов из этой суммы пойдут в резервный фонд, а остальные будут использованы на нужды обороны и безопасности.

518 миллиардов, предназначенных на оборону, будут разделены следующим образом:

  • Минобороны – 372,4 миллиарда гривен. Из них оплата труда – 364 миллиарда гривен;
  • Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия, ГСЧС – 98,3 миллиарда гривен. Из них оплата труда – миллиарды гривен;
  • ГУР – 4,6 миллиарда гривен;
  • СБУ – 9,3 миллиарда гривен;
  • Администрации Госспецсвязи – 31,6 миллиарда гривен;
  • Службы внешней разведки – 807,6 миллиарда гривен;
  • НАБУ – 50,6 миллиарда гривен.

Никогда в истории Украины не делали столь значительные изменения в Бюджет одновременно… Надеюсь, что никогда и не будет больше такой необходимости,
– добавил Железняк.

Законопроект о возврате доплаты военным

  • 10 апреля Верховная Рада поддержала законопроект о возврате доплаты военным в 30 тысяч гривен. Они не будут зависеть от задач или районов службы. Доплаты должны быть до конца военного положения.
  • В Парламент внесли постановление, которое блокирует возврат этих доплат. Его не рассмотрят в ближайшие недели из-за графика заседания Рады.
  • Напомним, что с 1 февраля в Украине отменили доплаты в 30 тысяч гривен военным.
    В марте появилась петиция по возврату доплат. Ее поддержали 25 тысяч граждан Украины, поэтому на нее ответил Президент Украины Владимир Зеленский.
    Он отметил, что выплаты будут зависеть от района пребывания военных и выполняемых ими задач.