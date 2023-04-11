Среди насущных тем, требовавших рассмотрения, был вопрос обеспечения украинских военных боеприпасами. Участники Ставки проанализировали возможность увеличения поставок боеприпасов для военных.

Смотрите также Термин "проигрыш" должен стать спутником термина "агрессор": главное из обращения Зеленского

Какие еще темы обсудили

Во время собрания участники заслушали доклады по общей оперативной обстановке на передовой и ситуации на участках фронта в пределах зон ответственности оперативно-стратегических группировок войск.

Кроме того, руководство украинской разведки проинформировало о возможных действиях государства-агрессора в ближайшей перспективе. Также было продолжено рассмотрение вопроса по комплектованию личным составом, вооружением и военной техникой созданных бригад Сил обороны.

Среди прочего, члены Ставки обсудили вопросы повышения эффективности системы управления и взаимодействия различных группировок сил безопасности и обороны Украины во время выполнения боевых задач.

Украине необходимы боеприпасы: что известно