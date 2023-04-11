Серед нагальних тем, які потребували розгляду було питання забезпечення українських військових боєприпасами. Учасники Ставки проаналізували можливість збільшення постачання боєприпасів для військових.

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Які ще теми обговорили

Під час зібрання учасники заслухали доповіді щодо загальної оперативної обстановки на передовій та ситуації на ділянках фронту в межах зон відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ.

Крім того, керівництво української розвідки поінформувало про ймовірні дії держави-агресора в найближчій перспективі. Також було продовжено розгляд питання щодо комплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою новостворених бригад Сил оборони.

Серед іншого члени Ставки обговорили питання підвищення ефективності системи керування та взаємодії різних угруповань сил безпеки й оборони України під час виконання бойових завдань.

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