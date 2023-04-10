Володимир Зеленський зауважив, що цього дня була хороша новина від команди, яка займається обмінами. Президент України підкреслив, що додому вдалося повернути 100 захисників і захисниць нашої держави. 80 чоловіків і 20 жінок знову вдома.

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Мовиться про армійців, прикордонників, воїнів Військово-Морських сил, нацгвардійців, а також оборонців "Азовсталі".

Це сотня родин, які перед Пасхою отримали справжню радість. І, звичайно, продовжуємо працювати, щоб повернути всіх наших із російської неволі. Пам'ятаємо про кожного й кожну! І повернемо!,

– наголосив він.

Глава держави подякував Координаційному центру ГУР, а також кожному, хто займається переговорами та підготовкою обмінів. Мовиться про команду Кирила Буданова, Андрія Єрмака, Василя Малюка, а також Дмитра Лубінця.

Володимир Зеленський також подякував усім, хто підтримує наших людей, яких вдалося звільнити з полону. Тим, хто дбає про їхнє лікування та адаптацію, адже це дуже важливо.

Робота з партнерами триває

10 квітня глава держави спілкувався з прем'єр-міністром Іраку. Вони домовилися про "нову енергію наших міждержавних взаємин".

Крім того, провів розмову з прем'єр-міністром Греції. Передовсім обговорювали наявні виклики. Глава держави розповів про безпекову ситуацію, а також про активність задля повернення миру та захисту українців.

Зеленський зустрівся з Бренсоном

Також до України 10 квітня прибув британський підприємець та давній друг нашої держави. Зеленський підкреслив, що Річард Бренсон підтримує нас ще з 2014 року. Причому як словами, так і конкретною роботою. Зараз він долучився до команди амбасадорів United24.

Обговорили, як саме глобальний вплив пана Бренсона може допомагати нашому відновленню, відбудові наших освітніх інституцій, залученню технологічної допомоги для України, зокрема, щоб проводити гуманітарне розмінування,

– зазначив президент.

Допомога від партнерів росте

Також Володимир Зеленський зауважив, що ми маємо чергові кроки в оборонній допомозі. За його словами, за два тижні ми отримаємо посилення від Німеччини по бронетехніці, ППО, боєприпасах, інженерних машинах, медицині та іншому.

Глава держави зазначив, що все, що посилює захист України від російського терору, що дає більше можливостей нашим військовим для активного руху, – усе це захищає не лише нас. А й кожного у країнах-партнерах, в Європі та світі.

Термін "програш" має стати супутником терміну "агресор". І лише українська перемога це забезпечить. І я дякую всім, хто її реально наближає. Наближає в боях заради нашої держави – у Мар'їнці та в Бахмуті, під Авдіївкою та під Кремінною, на Запоріжжі й Херсонщині, на Харківщині та в міцності всього нашого прикордоння,

– зазначив Зеленський.

Наостанок глава держави подякував усім, хто дбає про Україну. Тим, хто бореться зараз з ворогом і тим, хто перебуває на бойовому чергуванні та на бойових завданнях.