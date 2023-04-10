Владимир Зеленский заметил, что в этот день была хорошая новость от команды, занимающейся обменами. Президент Украины подчеркнул, что домой удалось вернуть 100 защитников и защитниц нашего государства. 80 мужчин и 20 женщин снова дома.

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Речь идет об армейцах, пограничниках, воинах Военно-Морских сил, нацгвардейцах, а также защитниках "Азовстали".

Это сотня семей, которые перед Пасхой получили настоящую радость. И, конечно, продолжаем работать, чтобы вернуть всех наших из российской неволи. Помним о каждом и каждом! И вернем!,

– подчеркнул он.

Глава государства поблагодарил Координационный центр ГУР, а также каждого, кто занимается переговорами и подготовкой обменов. Речь идет о команде Кирилла Буданова, Андрее Ермаке, Василе Малюку, а также Дмитрии Лубинце.

Владимир Зеленский также поблагодарил всех, кто поддерживает наших людей, которых удалось освободить из плена. Тем, кто заботится об их лечении и адаптации, это очень важно.

Обращение Зеленского от 10 апреля 2023 года: смотрите видео

Работа с партнерами продолжается

10 апреля глава государства общался с премьер-министром Ирака. Они договорились о "новой энергии наших межгосударственных отношений".

Кроме того, провел беседу с премьер-министром Греции. Прежде обсуждали имеющиеся вызовы. Глава государства рассказал о ситуации с безопасностью, а также об активности ради возвращения мира и защиты украинцев.

Зеленский встретился с Бренсоном

Также в Украину 10 апреля прибыл британский предприниматель и старый друг нашего государства. Зеленский подчеркнул, что Ричард Брэнсон поддерживает нас еще с 2014 года. Причем как словами, так и конкретной работой. Сейчас он присоединился к команде послов United24.

Обсудили, как именно глобальное влияние господина Бренсона может помогать нашему восстановлению, восстановлению наших образовательных институций, привлечению технологической помощи для Украины, в частности, чтобы проводить гуманитарное разминирование,

– отметил президент.

Помощь от партнеров растет

Также Владимир Зеленский отметил, что у нас есть очередные шаги в оборонной помощи. По его словам, через две недели мы получим усиление от Германии по бронетехнике, ПВО, боеприпасам, инженерным машинам, медицине и другому.

Глава государства отметил, что все, что усиливает защиту Украины от российского террора, что дает больше возможностей нашим военным для активного движения – все это защищает не только нас. Да и каждого в странах-партнерах, в Европе и мире.

Термин "проигрыш" должен стать спутником термина "агрессор". И только украинская победа это обеспечит. И я благодарю всех, кто ее реально приближает. Приближает в боях ради нашего государства – в Марьинке и Бахмуте, под Авдеевкой и под Кременной, на Запорожье и Херсонщине, на Харьковщине и в прочности всего нашего приграничья,

– отметил Зеленский.

Напоследок глава государства поблагодарил всех, кто заботится об Украине. Тем, кто борется сейчас с врагом и находящимся на боевом дежурстве и на боевых задачах.