Про це пише нардеп Ярослав Железняк. За його даними, закон набуде чинності у четвер, 13 квітня.

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Закон передбачає збільшення видатків на сектор безпеки і оборони

Володимир Зеленський підписав закон про рекордне збільшення видатків бюджету на 537 мільярдів гривень. 19 мільярдів із цієї суми підуть до резервного фонду, а решта буде використано на потреби оборони та безпеки.

518 мільярдів, призначених на оборону, буде поділено таким чином:

Міноборони – 372,4 мільярда гривень. З них оплата праці – 364 мільярди гривень;

Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія, ДСНС – 98,3 мільярда гривень. З них оплата праці – мільярди гривень;

ГУР – мільярди гривень;

СБУ – 9,3 мільярда гривень;

Адміністрації Держспецзв'язку – 31,6 мільярда гривень;

Служби зовнішньої розвідки – 807,6 мільярда гривень;

НАБУ – 50,6 мільярда гривень.

Ніколи в історії України не робили такі значні зміни в Бюджет одночасно… Сподіваюсь, що ніколи і не буде більше такої необхідності,

– додав Железняк.

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