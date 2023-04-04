Об этом заместитель министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии, парламентский госсекретарь Левенте Мадяр заявил в комментарии Общественном. Он отметил, что российский диктатор не поедет туда, где его могут арестовать.

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Российский президент не поедет ни в одну страну, где его могут арестовать

В МИД Венгрии сказали, что ордер, выданный на арест Путина, является "символическим сообщением". По их словам, настоящую угрозу кремлевскому диктатору он не несет.

Мы убеждены, что символические действия не приблизят к завершению этой войны. Я думаю, что этот конкретный случай (ордер на арест Путина – 24 Канал) скорее символичен, потому что, очевидно, российский президент не поедет ни в одну страну, где его могут арестовать. Следовательно, это сообщение, но только символическое сообщение,

– отметил Левенте Мадяр.

Левенте Мадяр подчеркнул, что пока Евросоюз "ведет символическую войну" Венгрия пытается оказать "ощутимую помощь Украине". В то же время замминистра добавил, что все причастные к военным преступлениям должны нести ответственность по закону.

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