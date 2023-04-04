Об этом заместитель министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии, парламентский госсекретарь Левенте Мадяр заявил в комментарии Общественном. Он отметил, что российский диктатор не поедет туда, где его могут арестовать.
Читайте также Зеленский умеет таких убеждать, – политолог о позиции Венгрии по аресту Путина
Российский президент не поедет ни в одну страну, где его могут арестовать
В МИД Венгрии сказали, что ордер, выданный на арест Путина, является "символическим сообщением". По их словам, настоящую угрозу кремлевскому диктатору он не несет.
Мы убеждены, что символические действия не приблизят к завершению этой войны. Я думаю, что этот конкретный случай (ордер на арест Путина – 24 Канал) скорее символичен, потому что, очевидно, российский президент не поедет ни в одну страну, где его могут арестовать. Следовательно, это сообщение, но только символическое сообщение,
– отметил Левенте Мадяр.
Левенте Мадяр подчеркнул, что пока Евросоюз "ведет символическую войну" Венгрия пытается оказать "ощутимую помощь Украине". В то же время замминистра добавил, что все причастные к военным преступлениям должны нести ответственность по закону.
Обратите внимание Путин не оценил стараний Орбана: Россия причислила Венгрию к "недружественным" странам
Венгрия не собирается задерживать Путина, если он к ним приедет
- Несколько ранее руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш заявил, что его страна не будет задерживать военного преступника Владимира Путина, если тот к ним приедет. По его словам, для этого якобы "не будет законных оснований".
- Чиновник оправдался, что Римский устав "не был интегрирован в венгерскую правовую систему". Поэтому, согласно венгерскому законодательству, оснований для ареста кровавого диктатора якобы нет.
- "Эти решения не являются наиболее удачными, поскольку оно ведет к дальнейшей эскалации, а не к миру, это мое личное субъективное мнение", – издал Гуляш. При этом подчеркнем, что Венгрия подписала и ратифицировала Римский устав, поэтому она обязана выполнить ордер на арест Путина, если представится такая возможность.