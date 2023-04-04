Про це заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, парламентський держсекретар Левенте Мадяр заявив у коментарі Суспільному. Він зазначив, що російський диктатор не поїде туди, де можуть його арештувати.

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Російський президент не поїде в жодну країну, де його можуть заарештувати

В МЗС Угорщини сказали, що ордер, виданий на арешт Путіна, є "символічним повідомленням". За їхніми словами, справжньої загрози кремлівському диктатору він не несе.

Ми переконані, що символічні дії не наблизять завершення цієї війни. Я думаю, що цей конкретний випадок (ордер на арешт Путіна – 24 Канал), скоріше символічний, тому що, очевидно, російський президент не поїде в жодну країну, де його можуть заарештувати. Отже, це повідомлення, але лише символічне повідомлення,

– зазначив Левенте Мадяр.

Левенте Мадяр підкреслив, що поки Євросоюз "веде символічну війну" Угорщина намагається надати "відчутну допомогу Україні". Водночас заступник міністра додав, що всі причетні до воєнних злочинів, мають нести відповідальність згідно із законом.

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