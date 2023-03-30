Про це пропагандистам повідомив посол Росії в Угорщині Євгеній Станіславов, пише 24 Канал. Зі слів посла можна зробити висновок, що в Москві не оцінили спроби Будапешта затягувати процес запровадження санкцій проти Росії.
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Угорщина підтримала всі санкції проти Росії
Станіславов сказав, що, попри спроби Угорщини відстоювати власні інтереси, які часто суперечать політиці Євросоюзу, "факт залишається фактом: Угорщина підписалася під усіма антиросійськими санкційними пакетами Брюсселя і змушена їх суворо виконувати".
Саме тому, як каже посол, Москва зарахувала Угорщину до категорії недружніх Росії країн, "на адресу яких можуть застосовуватися наші заходи у відповідь"
Водночас Станіславов зазначив, що Росія "тримає канали діалогу відкритими для збереження накопиченого за минулі роки багажу позитивних напрацювань".
Водночас "Європейська правда" інформує, що Угорщина потрапила у російський список недружніх країн ще в березні минулого року разом з усіма країнами ЄС, G7 та Україною.
В ОП відреагували на рішення Росії
Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк у соцмережах відреагував на те, що Росія зарахувала Угорщину до "недружніх" країн.
Він зазначив, що цей так званий список – це знак якості. За словами Подоляка, що ближчою буде перемога України, то більше в Росії буде "недружніх" країн.
Потрапити до списку "недружніх до Росії країн" – це знак якості. Це недружність до корупції, до тортур і мародерства, до безконтрольної агресії та вбивств невинних людей. Що ближчою Україна ставатиме до перемоги, то більше в Росії з'являтиметься відверто "недружніх" країн,
– написав Подоляк.
Яка позиція в Угорщини щодо війни Росії проти України
- Від початку повномасштабного вторгнення Угорщина надає Україні гуманітарну допомогу, а також прийняла чимало біженців. Крім того, Будапешт підтримав надання Україні статусу кандидата в ЄС.
- Втім, угорський уряд неодноразово критикував санкції проти Росії, а також звинувачував колективний Захід у затягуванні війни. Угорщина заборонила транспортувати своєю територією військову допомогу Україні.
- Також Угорщина вирішила не брати участь у проєкті Євросоюзу із придбання 1 мільйона боєприпасів Україні. Будапешт заявляє, що блокуватиме євроатлантичну і європейську інтеграцію України, поки Київ не змінить Закон про освіту.
- В Угорщині вважають, що через цей закон школи на Закарпатті, де великий відсоток угорської нацменшини, у небезпеці.