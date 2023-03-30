Про це пропагандистам повідомив посол Росії в Угорщині Євгеній Станіславов, пише 24 Канал. Зі слів посла можна зробити висновок, що в Москві не оцінили спроби Будапешта затягувати процес запровадження санкцій проти Росії.

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Угорщина підтримала всі санкції проти Росії

Станіславов сказав, що, попри спроби Угорщини відстоювати власні інтереси, які часто суперечать політиці Євросоюзу, "факт залишається фактом: Угорщина підписалася під усіма антиросійськими санкційними пакетами Брюсселя і змушена їх суворо виконувати".

Саме тому, як каже посол, Москва зарахувала Угорщину до категорії недружніх Росії країн, "на адресу яких можуть застосовуватися наші заходи у відповідь"

Водночас Станіславов зазначив, що Росія "тримає канали діалогу відкритими для збереження накопиченого за минулі роки багажу позитивних напрацювань".

Водночас "Європейська правда" інформує, що Угорщина потрапила у російський список недружніх країн ще в березні минулого року разом з усіма країнами ЄС, G7 та Україною.

В ОП відреагували на рішення Росії

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк у соцмережах відреагував на те, що Росія зарахувала Угорщину до "недружніх" країн.

Він зазначив, що цей так званий список – це знак якості. За словами Подоляка, що ближчою буде перемога України, то більше в Росії буде "недружніх" країн.

Потрапити до списку "недружніх до Росії країн" – це знак якості. Це недружність до корупції, до тортур і мародерства, до безконтрольної агресії та вбивств невинних людей. Що ближчою Україна ставатиме до перемоги, то більше в Росії з'являтиметься відверто "недружніх" країн,

– написав Подоляк.

Яка позиція в Угорщини щодо війни Росії проти України