Росія входить у довгострокову регресію

Курс рубля впав щодо долара більше, ніж на 20%. Країна втратила основних клієнтів для експорту товарів. А робоча сила скоротилася в рази через мобілізацію та втечу за кордон. Усе це сьогодення Росії.

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За словами Олександри Прокопенко, колишньої чиновниці Центрального банку Росії, яка покинула країну незабаром після вторгнення, економіка Росії входить у довгострокову регресію.

Водночас російський мільярдер Олег Дерипаска попередив, що в Росії закінчуються готівкові кошти.

У наступному році грошей не буде, нам потрібні іноземні інвестори,

— сказав сировинний магнат на одній з економічних конференцій.

Після втрати європейського ринку, російська влада "перемкнулася" на Китай. Однак це означає, що залежність від Піднебесної буде тільки зростати. І це цілком може свідчити про те, що у майбутньому Москва може стати економічною колонією свого південного сусіда.

Чому економіка агресорки ще досі не розвалилася

В Росії ще є Фонд національного добробуту, який має 147 мільярдів доларів. Тобто влада ще може позичати всередині країни. Крім того, агресорка знайшла способи продавати свою нафту Китаю та Індії. Хоч і за зниженою ціною.

Зверніть увагу, російські чиновники визнають труднощі з якими вони стикнулися, але навіть попри це, вважають, що їхня економіка нібито швидко адаптувалася.

Втім, якщо глянути на розрахунки Міжнародного валютного фонду, потенційні темпи зростання Росії — темпи, з якими вона могла б рости без інфляції — впали приблизно до 1%.

Для такої економіки, як Росія, 1% — це ніщо; це навіть не рівень підтримки,

– сказала Прокопенко, колишній чиновник центрального банку.

З чим стикнулася Росія

Центробанк заявив у березні падіння експорту, жорсткий ринок праці та збільшення державних витрат посилюють ризики інфляції.

Нагадуємо, що інфляція у лютому цього року вже склала близько 11% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За даними московського Інституту економічної політики, промисловість країни перебуває у найгіршій нестачі робочої сили з початку 90-х років.

За даними Центробанку, торішнє вторгнення в Україну призвело до того, що близько половини підприємств в Росії зіткнулися з нестачею працівників.

Енергетична криза, на яку так розраховували у Кремлі, теж не вдалася. Тепер доходи російського уряду від енергетики впали майже вдвічі за перші два місяці 2023 року.

Фіскальний дефіцит досяг 34 мільярдів доларів за перші два місяці, що еквівалентно понад 1,5% від загального економічного виробництва країни.

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Крім усього вище написаного зростають ризики ще й в авіаційному секторі країни, адже є дефіцит нових літаків та запчастин до них. На додаток, ІТ-компанії та фінансові фірми натрапили на труднощі через закриття доступу до західних технологій. Тепер айтівці Росії не можуть отримати програмне забезпечення, системи управління базами даних, аналітичні інструменти та обладнання.

З усіма цими змінами російська економіка все більше стає залежною від держави, адже агресорка почала дотримуватися "імпортозаміщення". А це вже нагадує повернення до радянських часів.