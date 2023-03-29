Росія входить у довгострокову регресію

Курс рубля впав щодо долара більше, ніж на 20%. Країна втратила основних клієнтів для експорту товарів. А робоча сила скоротилася в рази через мобілізацію та втечу за кордон. Усе це сьогодення Росії.

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  • За словами Олександри Прокопенко, колишньої чиновниці Центрального банку Росії, яка покинула країну незабаром після вторгнення, економіка Росії входить у довгострокову регресію.
  • Водночас російський мільярдер Олег Дерипаска попередив, що в Росії закінчуються готівкові кошти.

У наступному році грошей не буде, нам потрібні іноземні інвестори,
— сказав сировинний магнат на одній з економічних конференцій.

Після втрати європейського ринку, російська влада "перемкнулася" на Китай. Однак це означає, що залежність від Піднебесної буде тільки зростати. І це цілком може свідчити про те, що у майбутньому Москва може стати економічною колонією свого південного сусіда.

Чому економіка агресорки ще досі не розвалилася

В Росії ще є Фонд національного добробуту, який має 147 мільярдів доларів. Тобто влада ще може позичати всередині країни. Крім того, агресорка знайшла способи продавати свою нафту Китаю та Індії. Хоч і за зниженою ціною.

Втім, якщо глянути на розрахунки Міжнародного валютного фонду, потенційні темпи зростання Росії — темпи, з якими вона могла б рости без інфляції — впали приблизно до 1%.

Для такої економіки, як Росія, 1% — це ніщо; це навіть не рівень підтримки,
– сказала Прокопенко, колишній чиновник центрального банку.

З чим стикнулася Росія

  • Центробанк заявив у березні падіння експорту, жорсткий ринок праці та збільшення державних витрат посилюють ризики інфляції.
  • За даними московського Інституту економічної політики, промисловість країни перебуває у найгіршій нестачі робочої сили з початку 90-х років.
  • За даними Центробанку, торішнє вторгнення в Україну призвело до того, що близько половини підприємств в Росії зіткнулися з нестачею працівників.
  • Енергетична криза, на яку так розраховували у Кремлі, теж не вдалася. Тепер доходи російського уряду від енергетики впали майже вдвічі за перші два місяці 2023 року.
  • Фіскальний дефіцит досяг 34 мільярдів доларів за перші два місяці, що еквівалентно понад 1,5% від загального економічного виробництва країни.

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Крім усього вище написаного зростають ризики ще й в авіаційному секторі країни, адже є дефіцит нових літаків та запчастин до них. На додаток, ІТ-компанії та фінансові фірми натрапили на труднощі через закриття доступу до західних технологій. Тепер айтівці Росії не можуть отримати програмне забезпечення, системи управління базами даних, аналітичні інструменти та обладнання.

З усіма цими змінами російська економіка все більше стає залежною від держави, адже агресорка почала дотримуватися "імпортозаміщення". А це вже нагадує повернення до радянських часів.