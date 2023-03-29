Россия входит в долгосрочную регрессию

Курс рубля упал по отношению к доллару больше, чем на 20%. Страна лишилась основных клиентов для экспорта товаров. А рабочая сила сократилась в разы из-за мобилизации и бегства за границу. Все это настоящее России.

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По словам Александры Прокопенко, бывшей чиновнице Центрального банка России, покинувшей страну вскоре после вторжения, экономика России входит в долгосрочную регрессию.

В то же время, российский миллиардер Олег Дерипаска предупредил, что в России заканчиваются наличные средства.

В следующем году денег не будет, нам нужны иностранные инвесторы,

– сказал сырьевой магнат на одной из экономических конференций.

После потери европейского рынка, российские власти "переключились" на Китай. Однако это означает, что зависимость от Поднебесной будет только расти. Это вполне может свидетельствовать о том, что в будущем Москва может стать экономической колонией своего южного соседа.

Почему экономика агрессорки до сих пор не развалилась

У России еще есть Фонд национального благосостояния, который имеет 147 миллиардов долларов. То есть власти еще могут занимать внутри страны. Кроме того, агрессор нашла способы продавать свою нефть Китаю и Индии. Хоть и по сниженной цене.

Обратите внимание, российские чиновники признают трудности, с которыми они столкнулись, но даже несмотря на это, считают, что их экономика якобы быстро адаптировалась.

Впрочем, если взглянуть на расчеты Международного валютного фонда, то потенциальные темпы роста России — темпы, с которыми она могла бы расти без инфляции — упали примерно до 1%.

Для такой экономики, как Россия, 1% – это ничто; это даже не уровень поддержки,

– сказала Прокопенко, бывший чиновник центрального банка.

С чем столкнулась Россия

Центробанк заявил в марте о падении экспорта, жестком рынке труда и увеличении государственных расходов усиливают риски инфляции.

Напоминаем, что инфляция в феврале этого года уже составила около 11% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

По данным московского Института экономической политики, промышленность страны находится в худшей нехватке рабочей силы с начала 90-х годов.

По данным Центробанка, вторжение прошлого года в Украину привело к тому, что около половины предприятий в России столкнулись с нехваткой работников.

Энергетический кризис, на который так рассчитывали в Кремле, тоже не удался. Теперь доходы российского правительства от энергетики упали почти в два раза за первые два месяца 2023 года.

Фискальный дефицит достиг 34 миллиардов долларов за первые два месяца, что эквивалентно более 1,5% общего экономического производства страны.

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Помимо всего выше написанного, возрастают риски еще и в авиационном секторе страны, ведь есть дефицит новых самолетов и запчастей к ним. Вдобавок, ІТ-компании и финансовые фирмы столкнулись с трудностями из-за закрытия доступа к западным технологиям. Теперь айтовцы России не могут получить программное обеспечение, системы управления базами данных, аналитические инструменты и оборудование.

Со всеми этими изменениями российская экономика все больше становится зависимой от государства, ведь агрессорка начала соблюдать "импортозамещение". А это уже напоминает возвращение к советским временам.