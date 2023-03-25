Об этом в эфире 24 Канала заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, у россиян ограничены возможности для покрытия дефицита.
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За 2 месяца они "съели" 70% дефицита
Он рассказал, что федеральный бюджет России на 2022 год был спланирован из расчета 3 триллионов рублей профицита. Год закончился с дефицитом, который составил 3,2 триллиона рублей. Для покрытия этого дефицита российское руководство использует средства из фонда национального благосостояния.
"То есть санкции и война "съели" по меньшей мере весь профицит и даже больше – остальное пришлось прикрыть из "фонда благосостояния". Добавьте сюда, что в ноябре "Газпром" перечислил одноразовый платеж в 1 триллион в российский бюджет. Получается, что дефицит должен быть даже больше", – подчеркнул Пендзин.
Экономист Олег Пендзин о ситуации в российской экономике: смотреть видео
Экономист добавил, что в 2023 году ситуация не стала лучше. Бюджет на текущий год планировался из расчета дефицита 3 триллиона рублей. Но только за январь – февраль дефицит составил 2,5 триллиона. Это при том, что в феврале бюджетные расходы были сокращены на 15%. За 2 месяца они съели 70% от запланированного дефицита.
Холодильник имеет большее значение, чем телевизор
Олег Пендзин подчеркнул, что из-за санкций российские власти не могут одолжить средства извне. Единственный доступный источник – это "фонд национального благосостояния". Там сейчас размещается 8 триллионов российских рублей.
С такими темпами деньги закончатся к лету. Когда холодильник будет пуст, Соловьеву уже никто не поверит. Нефтегазовые доходы сократились на 49%, а это 35% от доходов российского бюджета. Надо понимать, что в дальнейшем дефицит будет только нарастать,
– подчеркнул он.
Что происходит в российской экономике
- Россия имеет больший дефицит бюджета, чем Украина, но украинская экономика истощается больше. У России есть больший запас прочности, а российская Госдума приняла закон об увеличении налогов со своих нефтегазовых олигархов.
- По данным Bloomberg, экономика России постепенно сокращается. Однако не так быстро, как это прогнозировали в начале полномасштабного вторжения.
- Россия пытается поставить экономику на военные рельсы, но западные санкции, в том числе ограничение цен на нефть и газовое эмбарго, сковывают возможности агрессора.