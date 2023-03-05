К сожалению, в таком режиме Россия может существовать долго. Об этом 24 Канала сказал военный обозреватель Роман Бочкала.

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Россия продолжает получать военную помощь и определенные доходы

Во-первых, говорит обозреватель, не весь мир поддерживает санкции. Китай, частично Индия и другие африканские страны, все равно продолжают активно торговать с Россией. "Я уже не говорю об Иране и каких-то других странах, которые еще и оказывают военную помощь России", – акцентировал Бочкала.

Во-вторых, отмечает он, российское население готово затянуть пояса и жить на святой воде. Эти люди могут вдохновляться инфопродуктом вместо того, который можно увидеть в своей тарелке или купить в магазине. "Мне кажется, они достаточно долго могут теплиться на мотивации и вдохновении, мол, "мы все страдаем очень за очень важные вещи, пытаемся спасти мир, освободить украинский народ от оккупации", –

По мнению обозревателя, этот процесс может занять достаточно долго. Россия продолжает получать военную помощь и прибыль. Та же нефть и дальше продается – Китай начал покупать гораздо больше, хотя и со скидкой. Государство-агрессор имеет на своих территориях почти всю таблицу Менделеева, поэтому может обеспечивать себя с разных точек зрения.

Поэтому я не думаю, что экономически удастся победить Россию в какой-нибудь ближайшей перспективе. Пока не будет единой скоординированной международной позиции по этому вопросу, пока Россия может налагать вето, пока она в ООН и G20, пока она остается субъектом международной политики, пока поступает военная помощь и технологии через третьи страны,

– констатировал военный обозреватель.

Как отметил Бочкала, цифры торгового обращения между Грузией и Россией очень выросли. Через Грузию поступает множество холодильников, телевизоров и другой бытовой техники. "Вопрос: для чего? Не для того, чтобы обеспечить спрос гражданского населения. А для того, чтобы извлечь из этих девайсов микрочипы и использовать их в военной промышленности", – пояснил обозреватель.

Другой пример – рынок оружия. В 2022 году безумно возросла доля оружия, которое покупает Мали. "Зачем вдруг это стране, не имеющей даже государственного бюджета? Там воюют кланы. Но мы знаем, что в Центральноафриканской Республике и в Мали властвует ЧВК "Вагнер", – подчеркнул обозреватель. Она в очень близких отношениях с местными элитами и местными властями. По квоте своей страны закупается вооружение, которое затем поступает в Россию.

"Видим, что Россия и дальше находит разные пути поставок тех или иных товаров. Она имеет много разных вариантов для того, чтобы обеспечивать себя и поддерживать работу экономики. К сожалению", – утверждает Роман Бочкала.

Что заставит весь мир прекратить помогать агрессору

Обозреватель убежден: изменить ситуацию можно единственным путем – военным. Когда мир увидит, что путинский режим проигрывает, что у России ничего не выходит, что россияне не наступают на Бахмут, а отступают от него – поддержка исчезнет.

"Пригожин отметил, что в случае отхода российских войск от Бахмута ВСУ могут дойти и до границы с Россией, и зайти в Россию. И это действительно так, потому что у них реально пустота, они сконцентрировали все свои силы в определенных участках фронта, а позади уже никого нет, именно в военной сфере мы должны концентрировать свои усилия", – убежден Бочкала.

Конечно, продолжает он, международная и дипломатическая составляющие тоже должны работать и они активно работают. Но весь мир должен увидеть, что Путин эту войну проиграет.

Другие диктаторы видят, что у Путина есть сила и ресурсы, поэтому можно им играть для обеспечения собственных интересов. Когда они поймут, что он лузер и скоро проиграет, как Гитлер в апреле 1945 года, тогда все от него отойдут очень быстро. Никто не будет поддерживать Россию, все будут осуждать действия Путина,

– уверяет военный обозреватель.

Так, решающим может стать мощное контрнаступление ВСУ, которое должно состояться в ближайшие месяцы. "Только тогда, когда российский фронт на Востоке и Юге Украины посыплется, мы увидим решительные и скоординированные действия на международном фронте. Только таким путем Украина может получить поддержку всего мира, а не только его прогрессивную западную часть", – подытожил Роман Бочкала.

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