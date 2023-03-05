На жаль, в такому режимі Росія може існувати довго. Про це 24 Каналу сказав військовий оглядач Роман Бочкала.

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Росія продовжує отримувати військову допомогу й певні прибутки

По-перше, каже оглядач, не увесь світ підтримує санкції. Китай, частково Індія та інші африканські країни все одно продовжують активно торгувати з Росією. "Я вже не кажу про Іран та якісь інші країни, які ще й надають військову допомогу Росії", – акцентував Бочкала.

По-друге, зауважує він, російське населення готове затягнути пояси й жити на святій воді. Ці люди можуть надихатися інфопродуктом замість того, який можна побачити у своїй тарілці або купити щось в магазині. "Мені здається досить довго можуть жевріти на мотивації й натхненні, мовляв, "ми усі страждаємо за дуже важливі речі, намагаємося врятувати світ, звільнити український народ від окупації".

На думку оглядача, цей процес може тривати досить довго. Росія продовжує отримувати військову допомогу й певні прибутки. Та ж нафта і далі продається – Китай почав купувати набагато більше, хоча й зі знижкою. Держава-агресорка має на своїх територіях майже усю таблицю Менделєєва, відтак може забезпечувати себе з різних точок зору.

Тому я не думаю, що економічно вдасться перемогти Росію в якійсь найближчій перспективі. Доки не буде єдиної скоординованої міжнародної позиції щодо цього питання, доки Росія має можливість накладати вето, доки вона лишається суб'єктом міжнародної політики, доки надходить військова допомога й технології через треті країни,

– констатував військовий оглядач.

Як відзначив Бочкала, цифри торговельного обігу між Грузією та Росією надзвичайно зросли. Через Грузію надходить величезна кількість холодильників, телевізорів та іншої побутової техніки. "Питання: для чого? Не для того, щоб забезпечити попит цивільного населення. А для того, щоб дістати з цих девайсів мікрочипи й використовувати їх у військовій промисловості", – пояснив оглядач.

Інший приклад – ринок зброї. У 2022 році шалено зросла частка зброї, яку купує Малі. "Навіщо раптом це країні, яка не має державного бюджету? Там воюють клани. Але ми знаємо, що в Центральноафриканській Республіці й у Малі панує "Вагнер". Вони у дуже близьких стосунках з місцевими елітами та місцевою владою. Вони по квоті своєї країни закуповують озброєння, яке потім надходить до Росії

"Бачимо, що Росія і далі знаходить різні шляхи постачання тих чи інших товарів. Вона має багато різних варіантів для того, щоб забезпечувати себе і підтримувати роботу економіки. На жаль", – стверджує Роман Бочкала.

Що змусить весь світ припинити допомагати агресору

Він переконаний: змінити ситуацію можна єдиним шляхом – військовим. Коли світ побачить, що путінський режим програє, що у Росії нічого не виходить, що росіяни не наступають на Бахмут, а відступають від нього – підтримка зникне.

"Пригожин зазначив, що у разі відходу російських військ від Бахмуту ЗСУ можуть дійти і до кордону з Росією, і зайти в Росію. І це дійсно так, бо в них реально порожнеча, вони сконцентрували всі свої сили в певних ділянках фронту, а позаду вже нікого немає. Саме у військовій сфері ми повинні концентрувати свої зусилля.

Звичайно, продовжує він, міжнародна й дипломатична складові також повинні працювати й вони активно працюють. Але весь світ має побачити, що Путін цю війну програє.

Інші диктатори бачать, що у Путіна ще є сила й ресурси, тому можна ним грати для забезпечення власних інтересів. Коли вони зрозуміють, що він – лузер і скоро програє, як Гітлер у квітні 1945 року, тоді всі від нього відійдуть дуже швидко. Ніхто не буде підтримувати Росію, всі будуть засуджувати дії Путіна,

– запевняє військовий оглядач.

Так, вирішальним може стати потужний контрнаступ ЗСУ, який має відбутися в найближчі місяці. "Лише тоді, коли російський фронт на Сході й Півдні України посиплеться, ми побачимо рішучі й скоординовані дії на міжнародному фронті. Лише таким шляхом Україна може отримати підтримку всього світу, а не лише його прогресивної західної частини", – підсумував Роман Бочкала.

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