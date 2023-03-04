Про це виданню розповів європейський високопоставлений чиновник. Ймовірно, щонайменше 5 країн допомагають Росії в обході санкцій.

Зверніть увагу Нафтогазові доходи Росії зменшилися вполовину

Як Росія отримує напівпровідники та інші технології

Чиновник розповів, що для обходу західних санкцій, Росія почала імпортувати необхідні для виготовлення зброї технології з Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів. Також обходити санкції Москві допомагає і Казахстан. Також за словами дипломата суттєво зросли й поставки з Китаю до Росії. Хоча всі ці країни заперечують свою допомогу країні-агресору.

Дипломат відзначив, що у США механізми щодо дотримання санкцій більш централізовані та набагато дієвіші, тому росіянам важче імпортувати американські технології в обхід санкціям. Однак у Євросоюзі ситуація складніша і контролювати дотримання санкцій набагато важче.

До початку повномасштабного вторгнення в Україну Казахстан експортував до Росії напівпровідники на суму 12 тисяч доларів, а після вторгнення – на 3,7 мільйона доларів. Поки ЄС, США, Велика Британія та Японія через санкції суттєво зменшили експорт до Росії, Туреччина, ОАЕ, Сербія та ще низка країн Центральної Азії збільшили його, що дозволило Росії фактично перекрити потреби в цих технологіях. З цих країн зріс й експорт до Росії інших підсанкційних товарів, але найбільше тривоги викликає те, що Москва отримує й товари, які може використовувати для війни проти України.

У США вважають, що Росії в обході санкцій допомагають також Вірменія й Узбекистан. Тому гостро постає питання створення жорстких механізмів для унеможливлення обходу санкцій.

Росія відновила виробництво ракет

Напередодні військовий експерт Петро Черник заявив, що Росія змогла запустити масове виробництво ракет. Зокрема, мова йде про "Калібри" та Х-101. Росія тепер може виготовляти до 40 ракет на місяць.

Водночас експерт відзначив, що запасів ракет в окупантів поменшало. Він зауважив, що на початку повномасштабної війни країна-агресорка мала близько 7 000 ракет 11 класів. Зараз же ракет суттєво менше, однак ракет С-300 у росіян може бути ще близько 5 000.