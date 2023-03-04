Так у коментарі 24 Каналу заявив військовий експерт Петро Черник. Водночас глава ГУР Кирило Буданов заявив, що у Росії вичерпується запас ракет.

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"Х-101 і 3М14 "Калібр" поставили на конвеєр і більше 40 одиниць на місяць можуть виготовляти. 3 – 4 місяці й вже їх 120 ракет. А ще старі додаємо", – заявив він.

Запаси ракет в Росії

Петро Черник зазначив, що запасів ракет в окупантів поменшало. Він зауважив, що на початку повномасштабної війни країна-агресорка мала близько 7000 ракет 11 класів.

Старі запаси різних ракет є теж до 700 – 800 штук. Скажімо, отих найважчих і найсерйозніших Х-22, найдошкульніших може бути ще в межах 100 – 140 одиниць,

– розказав він.

Черник переконаний, що ракет С-300 залишилося взагалі близько 5000 одиниць.

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На думку військового експерта, нині окупанти вивчають роботу української ППО.

"Ми досягнули коефіцієнта збивання до 80%, подекуди до 90. Це дуже багато. І 10% проривання їх не влаштовує", – заявив він.

Черник вважає, що великий залп ракет таки буде. Однак, коли саме, які ракети та звідки – це питання.

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