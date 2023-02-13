Дефицит российского бюджета

В декабре заработал эмбарго на российскую нефть, а также ценовой потолок на газ на черное сырье. Таким образом, поступления в бюджет от продажи ресурсов снизились на 45%.

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К концу 2023 года дефицит по разным оценкам составит около 97 миллиардов долларов. В таком случае России придется сокращать расходы, однако если Кремль решит сохранить расходы на войну, это будет компенсироваться за счет другого.

К примеру, Москва может снизить расходы на инфраструктурные проекты, сокращать расходы на образование, медицину и так далее.

Важно! Даже в условиях дефицита бюджета у Владимира Путина хватит денег на войну минимум на 2,5 года.

Сможет ли Россия взять деньги взаймы

Если внешний кредит Россия вряд ли сможет получить, то вот внутренний вполне реален. Однако внутренний кредит предоставляется не через бизнес, а за счет Центробанка, который фактически печатает деньги, и через банки передает их как кредиты Минфину России. Это же в свою очередь приводит к росту цен.

Резервы России

Резервы России частично заморожены (и их часть, которая хранилась в западной юрисдикции). Как результат, из накопленных свыше 600 миллиардов долларов та часть, которую действительно можно потратить, составляет около 91 миллиардов долларов.

Также западные страны работают над тем, чтобы передать замороженные российские активы на восстановление Украины. Однако в Европе стремятся это сделать законным путем и нашли несколько вариантов.

Напомним, что из замороженных 68 миллиардов евро российского Центробанка не менее 33,8 миллиарда евро планируют направить в Украину.