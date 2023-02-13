Дефіцит російського бюджету

У грудні запрацювало ембарго на російську нафту, а також цінова стеля на газ на чорну сировину. Таким чином надходження до бюджету від продажу ресурсів знизився на 45%.

Цікаво Росія почала друкувати гроші: як це вдарить по агресору

На кінець 2023 року дефіцит за різними оцінками становитиме близько 97 мільярдів доларів. У такому разі Росії доведеться скорочувати витрати, однак якщо Кремль вирішить зберегти витрати на війну, то це компенсуватиметься внаслідок іншого.

Наприклад, Москва може знизити видатки на інфраструктурні проєкти, скорочувати витрати на освіту, медицину тощо.

Важливо! Навіть в умовах дефіциту бюджету у Владіміра Путіна вистачить грошей на війну щонайменше на 2,5 роки.

Чи зможе взяти Росія гроші у борг

Якщо зовнішній кредит Росія навряд зможе отримати, то от внутрішній цілком реальний. Однак внутрішній кредит надається не через бізнес, а коштом Центробанку, який фактично друкує гроші й через банки передає їх як кредити Мінфіну Росії. Це ж своєю чергою призводить до зростання цін.

Резерви Росії

Резерви Росії частково заморожені (та їхня частина, яка зберігалася в західній юрисдикції). Як результат, із накопичених понад 600 мільярдів доларів та частина, яку справді можна витратити, становить близько 91 мільярдів доларів.

Також західні країни працюють над тим, аби передати заморожені російські активи на відбудову України. Однак у Європі прагнуть це зробити законним шляхом та вже знайшли кілька варіантів.

Нагадаємо, що з заморожених 68 мільярдів євро російського Центробанку щонайменше 33,8 мільярда євро планують направити в Україну.