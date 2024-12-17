Російські пропагандистські телеграм-канал повідомляють, що вибух, внаслідок якого загинув Кіріллов, стався близько шостої ранку, передає 24 Канал.

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Що відомо про загибель російського генерала Кіріллова

Підрив будинку на Рязівському проспекті стався, коли Кіріллов з помічником заходили до будинку під'їзду. Вибухівку заклали в ручку електросамоката, який стояв біля дверей. Також існує версія нібито її заклали безпосередньо в під'їзді. Повідомляється, що ліквідація воєнного злочинця є справою рук СБУ.

Момент підриву Кіріллова: дивіться відео

Зазначимо, що Кіріллов є кандидатом воєнних наук та Героєм праці Росії. Воєнний злочинець проводив брифінги міноборони Росії, на яких розповідав про підготовку терактів на території країни-агресорки.

Нагадаємо, що 16 грудня правоохоронці СБУ заочно повідомили про підозру у воєнному злочині російському генералу Ігорю Кіріллову. Причиною стало те, що він наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України.