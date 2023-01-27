Якщо активи не експропрійовані та виконуються певні умови, зокрема що основна сума та відсотки будуть повернуті Росії у майбутньому, а також відома кінцева дата використання цих грошей, то такий план цілком юридично здійсненний. Про це розповіла юридична служба ЄС.

Зверніть увагу Питання часу, – експерт певен, що наступна влада Росії виплатить репарації Україні

Також там додали, що зараз розглядається також можливість об’єднання активів на рівні ЄС або міжнародному, щоб отримати прибуток, який можна було б використати для фінансування відновлення України. Нагадаємо, що у вересні Світового банку оцінив відновлення України у щонайменше 350 мільярдів доларів.

Зверніть увагу! ЄС заморозив російських активів на суму 68 мільярдів євро, а щонайменше 33,8 мільярда євро планують направити в рамках вище згаданого плану на відбудову України.

Зупинити "машину війни"

Росія платить щонайменше один мільярд доларів за війну з Україною щодня. Разом з тим варто зазначити, що економіка агресорки стає все менш стійкою.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що ЄС багато зробив, щоб заморозити російські активи та обмежити їх використання у фінансуванні російської "машини війни", однак можливість їх вилучення та спрямування на відновлення України потребує опрацювання з погляду права.

Фон дер Ляєн також підкреслила, що мета ЄС – не лише заморозити, а й вилучити російські активи.